Charly García: ¿Por qué se autoflagelaba a temprana edad?

Charly García es considerado uno de los músicos de rock más grande de Argentina y del mundo.

Sus seguidores lo admiran por su excéntrica personalidad y por las letras de sus canciones que denunciaban la dictadura de su país.

Pero muy pocos saben cuáles fueron las experiencias que lo hicieron ser así.

Te contamos detalles sobre la vida de Charly García que, probablemente, desconocías.

Biografía de Charly García

Charly García es un músico de 67 años que nació en Buenos Aires, Argentina, el 23 de octubre de 1951.

Su talento musical ha hecho que muchos lo comparen con John Lennon y Paul McCartney, integrantes de The Beatles de quienes tuvo bastante influencia.

Ha lanzado 30 álbumes de estudio, 14 álbumes en directo, 29 discos recopilatorios, un EP, 12 discos en video, 26 videos musicales y un álbum tributo.

También fundó las agrupaciones Sui Géneris, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros.

Todos estos éxitos los logró en medio de algunas vivencias desafortunadas que detallaremos en esta nota.

Carrera musical de Charly García

Charly García reemplazó la música clásica por el rock cuando escuchó The Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, The Byrds, The Who, entre otras agrupaciones que influyeron para que toque la guitarra y se deje el pelo largo.

Esto hizo que discutiera con su padre, quien tenía la expectativa de que su hijo sea un ingeniero o concertista.

Aunque ya no habían carencias económicas en su familia, su papá empezó a pedirle que consiguiera un trabajo para que pague sus "vicios".

Por lo contrario, su madre sí tenía esperanzas en que su hijo llegaría a destacar en la música.

"Yo siempre supe a dónde iba a llegar Carlitos. Después de que nacieron mis otros hijos y nietos me di cuenta que él era especial. A mí a veces hasta me daba miedo porque decía: '¿Cómo puede ser que un chico de tres años pudiera tocar cualquier cosa en el piano?'. Charly fue una cosa especial; hago mal en decirlo, pero era así", aseguró su madre.

Su primera banda, Sui Generis, la formó junto a Nito Mestre cuando estaba en la secundaria.

Uno de los temas que creó cuando lideraba esa agrupación es "Canción para mi muerte", tema que creó cuando pensó que iba a morir internado en el Hospital Militar por un soplo al corazón provocado por un tubo de anfetaminas.

Finalmente fue dado de alta por ser bipolar con personalidad esquizoide, según una investigación psiquiátrica que inició cuando, en vez de llevar a un muerto hasta la morgue, lo trasladó hasta el casino de oficiales y pidió dos gaseosas.

Este diagnóstico fue omitido luego de que se diera a conocer que sus características no calzaban con la actitud de Charly García.

Con Sui Generis, el músico argentino lanzó sus primeros temas en contra de la dictadura que afrontaba la política argentina.

"Botas locas" y "Juan Represión" fueron temas muy elogiados por los seguidores. Sin embargo, el disco no vendió como se esperaba.

Charly García afrontó una etapa de depresión a causa de estos resultados que lo llevó a desintegrar el grupo con un gran concierto.

En la década del 70 comenzó a visitar a un psicoanalista y formó La Máquina de Hacer Pájaros junto a Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, José Luis Fernández y Óscar Moro.

Durante esa etapa, Charly García comenzó a sentir temor de ser la próxima víctima de la dictadura que afronaba su país. Se separó de su esposa, quien se encontraba embarazada, e empezó a grabar su segundo disco: "Películas".

Estos eventos lo llevaron a viajar a Brasil, país en el que conoció a Pedro Aznar, con quien formaría Serú Giran junto a David Lebón y Óscar Moro.

Después de crear canciones que se convirtieron en grandes éxitos, la banda se desintegró porque Aznar iría a Nueva York a estudiar en Berklee College of Music.

Posterior a este evento, iniciaría la carrera como solista de Charly García.

Infancia de Charly García

El músico de rock fue el primer hijo de una familia porteña de clase alta. Creció en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, Argentina.

Sus padres, Carmen Moreno y el ingerniero Carlos Jaime García Lange, eran dueños de la primera fábrica de formica (muebles) de su país.

Uno de sus hermanos, Enrique, falleció cuando era pequeño por lo que solo convivió con dos: Daniel y Josi, la única mujer.

A los dos años, Charly García hizo el primer contacto con un instrumento musical: la citarina. Posteriormente, empezó a tocar el piano de juguete que su abuela le regaló.

Cuando sus padres viajaron a Europa y dejaron a sus hijos al cuidado de niñeras y mucamas, Charly García aprendió a tocar Torna de Sorrento, una melodía que provenía de una cajita musical.

Durante esa temporada sufrió una crisis de ansiedad que lo llevó a padecer de vitiligo, razón por la que durante su juventud lucía un bigote bicolor.

"Nunca me perdonó ese viaje. Fueron muchos días y él nos extrañó tanto que le agarró vitiligo. Es el día de hoy que me acuerdo y me arrepiento", contó su madre.

Pero no todo fue tristeza, pues cuando retornó, se percató de lo bien que tocaba el piano. Esto hizo que lo llevara al departamento de uno de sus vecinos para que toque el piano.

"Enseguida se puso a tocar como si nada. Al otro día fui y le compré uno", narró.

En 1956, cuando tenía 5 años, inició sus estudios en el Conservatorio de Thibaud Piazzini de Buenos Aires, donde Julieta Sandoval, su maestra de piano, le enseñó a tocar composiciones de grandes músicos como Bach, Mozart y Chopin.

La estricta y rigurosa profesora le repetía siempre que para alcanzar a ser un genio de la música, debía experimentar sufrimiento.

Esta idea lo impulsó a hacerse incisiones en los brazos. "Me dio bronca haberme autoflagelado al pedo", fue lo que contó mucho tiempo después Charly García sobre este evento.

Otro evento difícil que tuvo que vivir durante su niñez fue la crisis de la situación económica de sus padres, quienes al llegar de Europa empezaron a trabajar de otros oficios.

Su padre empezó a enseñar física y matemáticas, y su madre comenzó a producir un exitoso programa de radio llamado "Folklorísimo", en el que estrellas de este género musical de Argentina se presentaban.

Fue así como Ariel Ramírez y Mercedes Sosa conocieron a Charly García.

A los doce años, Charly García se recibió de maestro de teoría y solfeo. Recibió una beca para estudiar dirección de orquesta en Italia, pero él no la recibió, pese a que sus padres le pedían que lo hiciera.

Salud de Charly García

En 2008, Charly García comenzó a sufrir los efectos negativos del consumo de drogas que ingería durante los 80.

Durante esa etapa, su depresión lo llevó a destrozar el cuarto del hotel donde se hospedaba, en Mendoza, Argentina. También se lanzó hacia una piscina desde el noveno piso de un hotel.

También se desnudó mientras daba un concierto, en 1983. Esto hizo que la policía golpeara la puerta de su habitación y le gritara "Abra: soy policía", a lo que el músico respondió: "¿Y yo qué culpa tengo de que usted no haya estudiado?".

Posteriormente, se le diagnosticó neumonía y, gracias a que una orden judicial ordenó que se trasladara a la quinta de Palito Ortega, el compositor tuvo una gran recuperación.

En 2012, su estrés y su costumbre de fumar cigarrillos le generó una crisis de hipertensión mientras daba un concierto en Argentina.

Un año después, fue hospitalizado porque padeció un cuadro de presión arterial.

En 2015, el ídolo del rock se sometió a una operación por una fisura en la cadera. Le insertaron un clave que fue retirado en otra intervención quirúrgica al año siguiente.

Canciones de Charly García

Las canciones por las que Charly García se hizo popular en el mundo del rock fueron compuestas mientras tocaba en las agrupaciones que integró.

1. Nos siguen pegando abajo

2. Demoliendo hoteles

3. Yendo de la cama al living

4. Promesas sobre el bidet

5. Hablando a tu corazón

6. Rezo por vos

7. No voy en tren

8. Tu amor

9. Canción para mi muerte

10. Viernes 3 a.m.