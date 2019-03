¿Karol G sufrió de maltrato por Anuel AA? Cantante rompe su silencio y habla sobre el video viral

Hace unas semanas atrás, la difusión de un video remeció el mundo del entretenimiento y es que Karol G y Anuel AA fueron captados discutiendo en plena vía pública, pero lo que más alarma provocó entre los seguidores de los artistas fue el momento donde presuntamente el reggaetonero golpeaba a la colombiana. Tras viralizarse la grabación, la intérprete de ‘Mi Cama’ rompió su silencio y habló por primera vez sobre aquel incidente.

La reggaetonera habló fuerte y claro, para acabar con los rumores de que “estaría siendo víctima de violencia doméstica”. Esto se dio en una reciente entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’, Carolina Giraldo Navarro, nombre verdadero de la artista negó que el intérprete de ‘Secreto’ sea una persona agresiva.

“¿Qué pasó con ese supuesto maltrato? Porque suena ilógico luego de que tú das mensajes con tu música”, fue la interrogante y comentario que lanzó el reportero del programa de Telemundo para Karol G con respecto a la defensa de Anuel AA.

“Trato de no ponerle atención a ese tipo de cosas, yo sé en lo que estoy, yo sé lo que estoy viviendo, como mujer que me auto respeto y que mi hombre como tal me respeta (…) Y eso me deja tranquila”, declaró en defensa de los intérpretes de reggaeton.

Como se recuerda, Karol G y Anuel AA no han definido o “etiquetado” la relación que tienen, cuando alguien les pregunta si son novios solo optan por decir que solo existe una amistad. La versión de ambos se contradice con los videos íntimos y fotografías que comparten desde sus redes sociales.

Polémico video de Karol G y Anuel AA