Captan a Justin Bieber y Hailey Baldwin discutiendo en la vía pública

Justin Bieber y Hailey Baldwin, quienes se casaron en secreto por civil en setiembre de 2018, siguen acaparando las portadas en todo el mundo. Hace unos días el cantante canadiense encendió las alarmas con un preocupante mensaje en Instagram, lo que hizo pensar a sus seguidores que estaría pensando en acabar con su existencia.

Según portales internacionales, Justin Bieber cayó en depresión otra vez, lo que habría provocado que la idea de suicidio pase por su cabeza.

“Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene en ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño”, mencionó el intérprete de "Never say nerver" en Instagram.

Justin Bieber indicó que superará dicho momento, pero pidió a sus seguidores que lo apoyen con sus oraciones. “Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedir que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias”, explicó. “La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas... de frente”, concluyó el ídolo de multitudes.

Justin Bieber y Hailey Baldwin: ¿Problemas en el paraíso?

En medio de las especulaciones que Justin Bieber y Hailey Baldwin estarían atravesando una crisis matrimonial, un reciente hecho ocurrido ha avivado estos rumores.

¿Qué pasó? Justin Bieber y Hailey Baldwin fueron captados discutiendo en un parque la mañana del último sábado 16 de marzo. Las imágenes fueron publicadas por el diario británico Daily Mail.

En las reveladoras fotos se aprecia a la pareja teniendo una tensa conversación, mientras están sentados en el césped de un parque en Laguna Beach, en California (Estados Unidos).

En una de las fotos se ve al ídolo pop bastante nervioso: se agarra la cabeza como muestra de desesperación, y en algunos momentos, hasta se cubre el rostro con ambas manos.

En tanto, se puede ver muy seria a Hailey Baldwin, quien se sienta junto al cantante canadiense para hablar con él. En otra imagen pareciera que la modelo le recrimina a su esposo por algo, pero luego, ya más serena, coge el celular y se distrae.

Tras no llegar a un acuerdo y sin algún tipo de muestra de cariño, Justin Bieber y Hailey Baldwin se van del parque.

Justin Bieber and Hailey Baldwin look tense as they appear to argue in the park amid reports their marriage is on the rocks https://t.co/YfAEfh1AWC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 17 de marzo de 2019

Al parecer, la vida marital del famoso cantante y la modelo no sería tan perfecta como ellos quieren mostrar en las redes sociales.