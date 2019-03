Lizbeth Rodríguez preocupa a fans en Instagram al revelar alarmante amenaza [FOTOS]

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de 'Exponiendo Infieles' sorprendió a todos sus seguidores al revelar las amenazas que está recibiendo. La popular Lizbeth Rodríguez denunció que una de sus detractores manifestó que tenía intenciones de golpearla en una de sus apariciones públicas.

Lizbeth Rodríguez ha logrado convertirse en la imagen principal de Badabun, donde se encarga de descubrir a los infieles al revisar sus celulares y sacar a la luz las conversaciones con otras personas, con las cuales cometerían infidelidad.

Pese a que cuenta con millones de fans en el mundo, la joven modelo también se hizo de muchos detractores que critican su trabajo, como fue el caso se una mujer que decidió enviar una fuerte amenaza en su contra a través de Instagram, donde asegura que quiere golpearla.

"Ojalá pudiera ir. Lástima que estoy trabajando, me gustaría darle unos put...", indica parte del mensaje lleno de groserías dedicado a Lizbeth Rodríguez, quien no dudó en compartir el texto en sus historias de Instagram, revelando el duro momento que vive actualmente.

Badabun es uno de los canales más famosos y seguidos de YouTube, el cual cuenta con más de 30 millones de suscriptores y vídeos muy exitosos, como es el caso de los protagonizados por Lizbeth en 'Exponiendo Infieles'.

Lizbeth Rodriguez defiende a Badabun

Ante los duros comentarios que ha recibido el canal de YouTube, la 'Chica Badabun' decidió pronunciarse al respecto y saltar en defensa de la plataforma que le dio trabajo y la convirtió en una de las personas más seguidas de las redes sociales.

"Estaba leyendo algunos artículos y me quedé pensando ¿Por qué le tienen tanto odio a Badabun? Si realmente es una empresa que le da trabajo a un montón de personas, que llegó a donde están con esfuerzo. Por qué ven mal a Badabun cuando somos un montón de personas", sentenció la figura de YouTube.

Lizbeth Rodriguez arremetió contra los youtubers independientes quienes estarían detrás de las quejas contra Badabun, dejando en claro que ellos solo trabajan para su propio beneficio. "Ellos son independientes, pero no le dan trabajo a nadie. Todo el dinero que ganan es para ellos solos, no lo comparten", indicó la joven, dejando en claro que ellos no le dan trabajo a nadie.