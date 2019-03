Luis Miguel en Lima: usuarios lanzaron duras críticas al 'Sol de México' [VIDEOS]

Luis Miguel se presentó en el Jockey Club del Perú el pasado domingo 10 de marzo y distintos usuarios utilizaron sus redes sociales para expresar su experiencia en el evento musical más esperado del 2019.

A través del Twitter, distintos usuarios contaros las malas experiencias que les tocó vivir durante el concierto del 'Sol de México': "concierto de Luis Miguel una estafa. Sobrevendido, no hay espacio no se puede entrar, nadie responde y la gente con su entrada no puede entrar", "la verdad que Luis Miguel ya no es el mismo, es un divo, pero ya no lo sigue demostrando en el escenario. Tiene aún su voz sí, pero no sé qué le sucede que no lo demuestra como antes" y "hubo un problema con el micrófono de Luis Miguel. No se escuchaba y se frustró, vi cuando dijo 'no me escucho nada'".

Periodistas como Juliana Oxenford y Carla Tello también contaron su experiencia en el concierto y escribieron desde sus redes sociales.

"Saliendo del concierto de Luis Miguel con la triste sensación de que me hubiera dado igual quedarme en mi casa. Con respecto a su voz? La verdad es que cantó más él público que él. En fin, al terminar se puso algo más simpático y al menos dijo: 'Chau, Lima'", señaló Juliana Oxenford.

"El concierto de Luis Miguel decepcionante. Se olvida la letra, llora en el escenario. La gente comienza a retirarse antes de que acabe. Las antiguas ni las cantó. Dejó que el público lo haga. Ni dijo hola. ¿Cuando viene Diego Boneta?", dijo Carla Tello.

Así como hubo usuarios en contra del concierto de Luis Miguel, los verdaderos fans del cantante mexicano se pronunciaron en Twitter para defender a su artista favorito.

"Tanto lo criticaron y al final se dio un baño de pueblo en el túnel del Jockey Club. Luis Miguel, el sol de México", "yo si salí feliz del concierto. Y sigo en modo Luis Miguel" y "yo sigo amando a Luis Miguel, pese a las críticas", se pudo leer.

