Pedro Barandarían confirma que tuvo relación con novio de Melissa Loza

Melissa Loza sigue en boca de todos luego que su novio Juan Diego Álvarez fuera acusado por el presunto delito de micro comercialización de marihuana. Ahora, Pedro Barandarían realizó fuertes declaraciones sobre la sexualidad de la pareja de la exintegrante de 'Esto es Guerra'.

Magaly Medina entrevistó en exclusiva a Pedro Barandarían, quien confirmó que había estado con Juan Carlos y Juan Diego Álvarez, en diferentes tiempos.

Como si fuera todo, Pedro Barandarían indicó que Melissa Loza sabía que él había estado con su actual novio Juan Diego Álvarez, quien fue acusado de comercializar con cannabis sativa (marihuana).

"Mi relación con Juan Diego, fue una relación bonita mientras duró. Nosotros no terminamos peleados ni nada, regresamos de París; simplemente nos aburrimos y se terminó. Nunca hubo odio de mi parte ni de su parte ni nada de esas cosas", reveló Pedro Barandarían sobre el novio de Melissa Loza.

En es contexto, el implicado en el tema de Melissa Loza y su pareja Juan Diego Álvarez aclaró que no se arrepiente de haber estado con los hermanos.

"Yo tuve una relación con Juan Carlos, pero eso se terminó hace mucho tiempo. Yo nunca quedé peleado con nadie. Cada uno en su momento sí y no me avergüenzo de eso, porque la vida es así; tú te puedes enamorar y no puedes controlar el amor, y que vas hacer", acotó el testigo.

Pedro Barandarían afirmó que Melissa Loza si sabía de la relación que había tenido con su novio Juan Diego Álvarez. Además, señaló que el chef vendía comida pero le duró seis meses el negocio, porque a las justas podía sobrevivir y por ese motivo lo cerró.

En otro momento, Pedro manifestó que no tiene nada en contra de Melissa Loza y que lamente que esté involucrada en todo este problema. También expresó que no quiere que la exintegrante de 'Esto es Guerra' pase lo mismo que él.

Novio de Melissa Loza y hermano tuvieron relación amorosa con Pedro Barandarían