Taylor Swift vive drama: Padres de cantante son pacientes de cáncer

Taylor Swift es una de las cantantes que se encuentra en la lista de los más exitosos y mejor pagados en la industria de la música. La intérprete se adelantó a las celebraciones de su cumpleaños, el 13 de diciembre, para responder las preguntas de una popular revista.

La cantante ganadora del Grammy, Taylor Swift, compartió 30 consejos que le han servido para formar su carrera como cantante y también que la han hecho madurar como persona. Ella aprovechó el momento para mencionar que se encuentra atravesando una difícil etapa con sus padres.

Taylor Swift se encuentra detrás del tratamiento que ha vuelto a llevar su madre, Andrea, quien fue detectada nuevamente con cáncer. La expareja de Harry Styles también está preocupada por la salud de su padre, el cual fue detectado con la misma enfermedad hace unos años.

"He tenido que aprender a cómo lidiar con esta seria enfermedad en mi familia. is dos padres han tenido cáncer. Mi mamá está luchando una batalla nuevamente. Esto me ha enseñado que existen problemas reales y que hay más detrás. El cáncer de mi mamá es un problema real. Yo era una persona muy ansiosa sobre las subidas y bajadas diarias. Yo entrego toda mi preocupación, estrés y oraciones a los problemas reales de ahora".

La cantante envió un mensaje por su cumpleaños, el cual será el 13 de diciembre. Ella publicó este post en Instagram. "De acuerdo a mi certificado de nacimiento, cumplo 30 este año. Es raro porque parte de mí sigue sintiéndose de 18, mientras que mi otra parte tiene 283. Pero actualmente tengo 29. He escuchado a personas decir que los 30 son los más divertidos. Entonces, lo tendré presente para descubrirlo. Antes de eso, quiero compartir algunas lecciones que he aprendido en mis 29 años".

Taylor en la portada de la revista Elle