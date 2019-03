Susan Ochoa: “Todas las mujeres somos valientes”

Susan Ochoa triunfó en Viña del Mar esta semana y se ganó los aplausos del llamado ‘monstruo’ de la Quinta Vergara. Pero desde que compitió en los primeros realities de canto con los que se hizo conocida en Perú han pasado 15 años, y no paró a pesar de que no pudo ganar en los populares formatos como ‘La voz’ y en junio ‘Los 4 finalistas’. “Han sido muchos años intentando”, nos dijo en la conferencia previa al festival.

Ayer tuvo un merecido recibimiento en el aeropuerto Jorge Chávez, donde la aguardaban cientos de seguidores. Luego se dirigió a su casa, en San Martín de Porres, donde la esperaban sus tres hijos, su familia, que le preparó una sorpresa por su cumpleaños número 33.

Apenas se abrió la puerta de vuelos internacionales, Susan abrazó a uno de los compositores, Pelo D’Ambrosio; él junto a Eva Ayllón y Jesús Rodríguez dijeron que no pudieron elegir “mejor intérprete” que Susan para ‘Ya no más’, una canción que requería de una potente voz para llevar un mensaje contra la violencia a la mujer.

“Todas las mujeres somos fuertes y valientes a pesar de cualquier situación en la vida. Hay muchos casos, unos más difíciles, pero sé que nosotros podemos levantarnos de donde estamos y decir que sí podemos. No a la violencia, no al feminicidio. ¡Basta de violencia!”, dijo Susan ayer a la prensa. El ministerio de la mujer ha señalado la importancia de la canción que habla de una mujer que sale de un círculo de abusos. “Ojalá podamos ver una medida contra la violencia”, pidió antes de viajar a Chile y revelar que también sufrió la violencia.

Camino a la fama

Antes de llenar locales limeños con su música, Susan fue vendedora en un mercado de su natal Pátapo. A inicios del 2000 se hizo conocida en la televisión como la adolescente que podía interpretar sin problemas las canciones de Rocío Dúrcal. ‘Camino a la fama’ y ‘Super Star’ fueron las primeras plataformas en las que cantó. El casting de ‘Super Star’ lo hizo en Chiclayo y su registro vocal sorprendió a Fabiola de la Cuba y a Pepe Vásquez.

A pesar de ganar ese reality, no pudo iniciar su carrera profesional. Volvió a probar suerte en formatos como ‘Yo soy’ y lo más cercano que estuvo para firmar por su primer disco fue con ‘La voz’, que le daba al ganador el contrato con Universal Music, pero quedó eliminada por votación del público.

En el 2016, tras ver su participación en ‘La voz’, un empresario la convocó para producir su primer disco. Pasó un año y le dijeron que ya no querían trabajar con ella, “que busque otro trabajo” en el que ganara más dinero y que cantara en karaokes. “Yo estaba pasando un momento familiar duro y esa persona me dijo que mejor trabaje en otra cosa, que vea los carros que tienen sus hijos. No quise contarlo, para qué, solo lo sabía mi familia”.

En la actualidad, Susan tiene un videoclip oficial (de ‘Porque esta hembra no llora’) que lleva un millón de reproducciones. El video es un claro mensaje contra la violencia a la mujer y sobre la niñez en hogares violentos. Acaba de lanzar ‘La dueña soy’, también como parte de su primer disco.

Tras su encuentro con la prensa limeña, la próxima semana Susan iría a Chiclayo para ser condecorada. “Al margen de ganar este festival, yo iba a seguir”, dijo en Viña del Mar.