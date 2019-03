Karol G rompe su silencio tras video de Anuel AA 'agrediéndola' [VIDEO]

Karol G rompió su silencio en Instagram tras viralizarse polémico de supuesta 'agresión' de Anuel AA a la colombiana en plena vía pública. El video fue publicado en YouTube; ahora, la intérprete de 'Culpables' reaccionó en sus redes sociales y sufre accidente en plena trasmisión en vivo.

El pasado febrero Anuel AA sorprendió a Karol G por su onomástico número 28 y ahora fans filtraron un video donde el puertorriqueño habría agredido a la colombiana.

Luego de filtrarse el video, Karol G dedicó canción a sus fans para explicar sus sentimientos que tiene por Anuel AA y que nadie logrará separarlos. La colombiana cantó a capella el tema 'Secreto' que interpreta junto a su pareja.

"Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer y contigo no me quieren ver, pero no vamos a esconder....Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano....Baby conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos...", se le oye cantar a la colombiana.

Usuarios de Instagram aseguran que esta sería una respuesta de la intérprete de 'Culpables' luego que expusieran el controversial video de 'agresión' que tuvo el puertorriqueño con ella.

En redes sociales, diversos fanáticos de Karol G han reaccionado con el video que fue publicado en YouTube, pero hasta la fecha ni Anuel AA ni la colombiana se han pronunciado sobre el particular de forma frontal.

Durante la grabación de su video, Karol G pasó el susto de su vida al percatarse que en plena interpretación de su tema 'Secreto' el móvil se le cayó y al parecer ella también sufrió algunos golpes.

"335 millones y una caía brutal", escribió la colombiana en su reciente publicación de Instagram.

Karol G reacciona tras video de supuesta agresión de Anuel AA

Anuel AA 'agrediendo' en plena vía pública a Karol G

Los fans de los artistas han tenido diversas reacciones en redes sociales. Anuel AA y Karol G han preferido mantenerse al margen respecto a este controversial video.

Anuel AA y Karol G se comprometieron tras varios rumores de marketing entre ambos

Además de la sorpresa de cumpleaños que le dio Anuel AA a su novia el pasado 14 de febrero, ese día el representante del trap también le pidió a Karol G que se case con él.

Luego que le regalara una camioneta del año el intérprete de "Bubalu" a la reggaetonera, pocos observaron que la pareja se comprometió en esa fecha. La noticia se dio a conocer recién el reciente jueves 28 de febrero.

A través de su perfil de Instagram perteneciente a los fanáticos del trapero, los fans de este y de Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G, pudieron percatarse cómo fue la romántica declaración de amor, además del anillo de pedida de mano.

Karol G recibe anillo de compromiso