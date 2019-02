El EmbarcaderoUna reflexión sobre la infidelidad

La noche que Alejandra recibe la noticia de que su esposo Óscar se ha suicidado, cae en la cuenta que nunca conoció en verdad al hombre con quien estuvo casada durante 15 años. Descubre que su marido llevaba una doble vida, con una hija y una mujer que representa todo lo que ella no es: la espontaneidad, la libertad y lo salvaje.

Entonces, se hará pasar por una desconocida para indagar en la vida de Verónica en busca de respuestas, lo que la llevará, sin darse cuenta, por el mismo camino que recorrió Óscar: el de una vida diferente.

Esta es la trama de ‘El Embarcadero’, la nueva producción que estrenará Movistar Series para Latinoamérica el próximo 24 –también en la plataforma Movistar Play–, y que cuenta con un elenco encabezado por el actor español Álvaro Morte (‘La casa de papel’), junto a Verónica Sánchez (Alejandra) e Irene Arcos (Verónica).

La República conversó con las dos protagonistas a través del hilo telefónico sobre este thriller romántico que aborda temas como la infidelidad, el amor y el desamor, desde la mirada más íntima de las mujeres.

¿Qué ha significado para ustedes interpretar a dos personajes, de vidas tan diferentes y distintas entre sí, pero que aman profundamente a un mismo hombre?

Irene: Interpretar a Verónica ha sido una de las experiencias más enriquecedoras no solo a nivel profesional sino también personal. Ella tiene una inteligencia emocional más elevada que muchos, vive el amor desde la esencia básica que es la generosidad hacia el otro, ella acciona desde el amor. Meterme en su piel, en su lucha, me ha hecho cuestionarme cosas.

-Verónica: Alejandra, que es más convencional, reacciona desde una necesidad de comprender, más allá de descubrir la doble vida de su marido, más allá de los celos, intenta entenderlo. Para las dos ha sido un reto entender la manera de ser de nuestros personajes. Nos sentimos identificadas con las dos, hemos empatizado con las dos como mujeres.

¿Pero la situación podría entenderse como que ambas mujeres buscan justificar al infiel?

-Irene: Verónica sabe que su marido está casado. Óscar amaba a las dos, se enamora de manera diferente de dos mujeres, pero equivalente. En mi caso no intento entenderle, de manera apriori yo ya lo entiendo y vivo el amor respetando ese lugar suyo. Mi punto de partida es su muerte, enfrentarse al dolor de la pérdida.

Verónica: En mi caso tampoco quiero justificarlo sino entender con quién ha estado casada. Después de los celos, Alejandra intenta descubrir quién era él. Entender que tampoco lo que vivió en 15 años fue una mentira le duele pero no quiere que Óscar se acabe con esa imagen, reducirlo solo al tema de la infidelidad.

¿Cómo ha sido compartir el trabajo con Álvaro Morte?

Irene: Ha sido muy fácil, es un grandísimo actor, muy buen compañero, es muy generoso, escucha, propone. Hemos hecho una especie de triángulo entre Álvaro, Verónica y yo. Nos hemos ido encontrando sobre la marcha.

Verónica: Para mí Álvaro es un sueño de compañero, porque es muy intuitivo, la hemos pasado muy bien, lo hemos disfrutado mucho.

Vivimos tiempos en que la voz de la mujer tiene presencia en muchos aspectos y esta serie refleja esto, además de sus personajes, hay otros muy intensos...

Irene. Sí es verdad, es una serie donde las mujeres tomamos la acción, no solo estamos a la expectativa. Es un gusto ver a mujeres con un abanico de edad, antes las mujeres con más de 30 años dejaban de existir, aquí no, a partir de los 30 son mujeres que viven, aman, hacen el amor y lloran, no desaparece eso. Aquí se ve el atractivo de las mujeres por su verdad. Y lo cuentan muy bien y da gusto y te sientes afortunada. ❖