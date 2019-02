Cantarán “Shallow” en los premios Óscar

Lady Gaga y Bradley Cooper, los protagonistas de A Star is Born, subirán al escenario de los Óscar el próximo día 24 de febrero para interpretar “Shallow”, tema central de la película nominada a los premios de la Academia.

La propia Lady gaga fue quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter con un breve mensaje: “Cooper. Gaga. Shallow. #Oscars”.

La academia también reveló que Gillian Welch y David Rawlings interpretarán el tema nominado “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings”, perteneciente a The Ballad of Buster Scruggs.

Del mismo modo, el tema “The Place Where Lost Things Go”, de la cinta Mary Poppins Returns, sería interpretado por un invitado sorpresa, y Jennifer Hudson actuará con la canción “I’ll Fight”, del documental RBG.❧