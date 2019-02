Estudiantes acusaron a Michelle Soifer por estafa [VIDEOS]

Michelle Soifer una vez más envuelta en polémica, pero no por alguna discusión que haya tenido con cierta figura del espectáculo, como solía pasar en anteriores oportunidades, sino por haber sido acusada, por jóvenes estudiantes universitarios, de no cumplir con una presentación que ella se había comprometido a asistir.

¡Indignados! Estudiantes de una conocida universidad no tuvieron reparos en contar todo el drama que les ha tocado vivir luego que la ex integrante de 'Esto es guerra' no cumpliera con contrato, pese a que ellos hicieron el depósito de S/500 al padre de la exchica reality. Incluso la popular 'Michi' hizo un video donde confirma su presentación para una entrevista.

Los universitarios contaron que ante la irresponsabilidad de Michelle Soifer les perjudicó en la las calificaciones para su examen final. Además advirtieron que estarían a punto de proceder por vías legales.

"Vamos a proceder legalmente, la carta notarial. Primero, exigimos la devolución del dinero. Aunque para ella S/500 no signifue tanto para ella, para nosotros nos ha costado mucho tener ese dinero. Y por ética profesional que pida una disculpa", señaló indignado Adrián, uno de los estudiantes perjudicados.

Estudiantes contaron para 'Válgame Dios' el drama que les ha tocado vivir tras incumplimiento de Michelle Soifer

Ante esta grave acusación, Chris Soifer se comunicó con el programa 'Válgame Dios' para dar su versión de los hechos, y asumió toda la responsabilidad. "Lo que quiero aclarar Michelle no tiene nada que ver que no se haya presentado en la universidad. No es justo para Michelle. Por falta de tiempo y de coordinación con las personas que estoy trabajando no se pudo hacer [el depósito del dinero]".