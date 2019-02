Green Book, un retrato contra los prejuicios

Especial para La República

El experimentado actor Viggo Mortensen, protagonista del filme El señor de los anillos, confesó que antes de elegir un personaje lo evalúa bien, pues espera elegir el correcto que no le hará “sentir vergüenza” en unos años. Además, quiere ser parte de películas que a la gente le guste ver más de una vez. Precisamente, Una amistad sin fronteras: Green Book (llega a la cartelera este jueves), en donde tiene el rol protagónico, es una de ellas.

La cinta que transcurre en 1962, la peor época de discriminación s en Estados Unidos, narra la historia de un trabajador ítalo-estadounidense que acepta trabajar como chofer y guardaespaldas de un pianista de color, a quien deberá llevar a una gira por el sur profundo de EEUU.

“La historia me encantó desde que leí el guion, pero para ser sincero, tenía mis dudas y le dije a Peter (Farrelly, el director) ‘es genial, pero ojalá fuera ítalo-estadounidense. Hay actores ítaloamericanos que han interpretado personajes memorables. Quizás deberías abordar a uno de ellos”, contó.

“Peter me dijo ‘piénsalo’. Leí nuevamente el guion y todavía me preocupaba esa cuestión, luego recordé una situación similar con David Cronenberg, cuando estaba haciendo el casting para Un método peligroso. Al principio, yo había rechazado el papel de Sigmund Freud, pero David me convenció de que lo hiciera de todos modos. Entonces, pensé que Peter no quiere una mala selección para su primer drama. Es un tipo inteligente y sabe lo que quiere. Así que le dije, ‘Hagámoslo’”.

Así , Mortensen se entregó al rol de ‘Tony Lip’, un hombre de familia que tiene una bella esposa (Linda Cardellini) y dos niños, pero como la mayoría de los hombres blancos, es racista en su lenguaje y comportamiento hasta que, debido a que no tiene trabajo y necesita el dinero, decide aceptar trabajar para el pianista afroamericano ‘Don Shirley’ (Mahershala Ali).

“Trabajar junto al ganador del Óscar Mahershala Ali fue un placer, él es todo un caballero y, como sabemos, un excelente actor. Afortunadamente, hicimos ‘clic’ de inmediato y nos preocupábamos el uno por el otro. No se trataba únicamente de que las escenas salieran bien, quería que él lo hiciera bien y él quería que yo lo hiciera bien, armamos un equipo maravilloso”, afirma Mortensen, quien para su rol debió subir 18 kilos.

“Era un requisito para interpretar este papel. Tony era grande y fuerte y tenía muy buenos reflejos. Podía leer muy bien las situaciones y adelantarse a los demás, midiendo cuándo usar su energía y fuerza como una persona de seguridad y guardaespaldas. El volumen agregado me ayudó con eso”, agrega.

Antes de finalizar, el actor confesó que ha visto la película más veces de las que suele ver las películas en las que ha participado. “Aún sigo riéndome, me conmueve y me preocupa su implicancia social. Creo que una historia como esta es oportuna en este momento, pero siempre lo será, ya que muestra el modo en que la experiencia compartida de dos personas muy diferentes puede mitigar y, en un grado significativo, eliminar la ignorancia y los prejuicios... Afortunadamente, es una película que la gente verá más de una vez, y que resistirá el paso del tiempo”.❧

TEMAS

Impresa