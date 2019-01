¿Rebeca Escribens se operó el rostro? Revelan cómo lucía a los 18 años [VIDEO]

La conductora de ‘América Espectáculos’ edición matinal, Rebeca Escribens fue invitada al programa ‘En boca de todos’ para contar las divertidas anécdotas que vivió durante su último viaje a Chile donde le tocó entrevistar a Diego Boneta, intérprete de Luis Miguel en la famosa serie de Netflix.

Pero no todo fue sobre su breve estadía en el país sureño, sino los conductores del programa de América aprovecharon su presencia para que participe en uno de los nuevos juegos, ‘En jaque’, donde tocaron diferentes temas, desde sus momentos más vergonzosos hasta si alguna vez se ha sometido a alguna cirugía plástica.

Precisamente este último tema dio mucho de qué hablar ya que Ricardo Rondón se animó a revelar una grabación de Rebeca Escribens cuando tenía 18 años de edad y fue él mismo que dejó entre ver que la conductora de televisión se habría sometido a una cirugía para perfilarse la nariz.

“Es verdad que antes parecías la ‘hermana de Federico Salazar’”, dijo Rondón antes de presentar su presunta prueba y sin esperar la respuesta que tendría la presentadora de TV.

“Mira Rondón te voy a responder. Yo no tengo ningún problema en contar las cosas que una hace para verse bien porque quizás puedo ayudar a otra persona. La carita no me he tocado, lo que pasa es que en esa época era muy coneja y cuando te arreglas los dientes te cambia la cara”, indicó.

En el clip que presentaron se puede ver a Rebeca Escribens realizando lo que parece ser una sesión de fotografía cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad.