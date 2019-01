Vania Bludau furiosa con Coto Hernández y Erick Sabater por pelea y los insulta

Después del bochornoso momento que los cibernautas vieron a través de las redes sociales del cual fueron protagonistas los exintegrantes de ‘Esto es guerra’, Coto Hernández y Erick Sabater, de agarrarse en la calle a golpes; la modelo peruana Vania Bludau cuestionó la actitud de los modelos y los insultó a través de Instagram.

Pese a que la modelo peruana se encuentra viviendo en EE.UU. desde hace varios años está al tanto de todo lo que pasa en en el medio local y no dudó en pronunciarse en Instagram al ver una publicación de Coto Hernández, donde pedía disculpas a sus seguidores y al público por lo ocurrido en los exteriores de Latina, Jesús María.

Coto Hernández explicó en Instagram por qué se dio el altercado a las afueras del canal dos y al ver la publicación la joven, de 28 años, los insultó a los dos.

“¡Algunas cosas me duelen! Mis disculpas por el acto tan bochornoso,igual eternamente diré toda acción tiene su reacción... Soy un extranjero que intento dar un buen ejemplo,un país que me ha abierto las puertas no merece esto disculpas de corazón. En tiempos donde la violencia mancha las calles de nuestros países pido disculpas a todos los que vieron penoso espectáculo. Perú es un país que respeto y lo de hoy se salió de mis manos. Gracias a todas esas personas por sus buenas vibras y jamás me verán metido en esto una vez más. ¡Vivan y dejan vivir!”, señaló Coto Hernández en su red social. Y Vania Bludau sostuvo que Coto Hernández y Erick Sabater son un par de “estúpidos”.

