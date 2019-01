Difunden imágenes inéditas de la película de BTS a pocos días del estreno mundial [FOTOS]

En diciembre del año pasado, BTS anunció que llegaría a las salas de cine del mundo el 26 de enero y nuestro país no sería la excepción. 'World Tour Love Yourself In Seoul' es el nombre de la película que fue grabada en el Estadio Olímpico de Seúl, mientras que se llevaba a cabo uno de los conciertos más esperados del grupo coreano.

La sorpresa para muchos de sus fans fue que solo se habilitó una fecha para difusión de la película que en el caso de Perú se proyectada en las salas de cine de la cadena Cinemark.

Sin embargo, a pocos días del estreno mundial, una cuenta en Twitter ha difundido las primeras imágenes de la cinta. "Imágenes oficiales de la película 'World Tour Love Yourself in Seoul' que se estrena mundialmente el 26 de enero", es la descripción que acompaña las cuatro fotos publicadas en las que se ve a los integrantes del grupo durante el concierto. Las fans reaccionaron de inmediato y muchas hicieron notar que no dudarán en derramar lágrimas durante la proyección.

Tal como lo informó la cadena de cine, las entradas estarán disponibles taquilleras físicas y virtuales y el costo será de 25 soles (adicional con comisión de registro online). Para personas con discapacidad o que requieren el uso de una silla de ruedas, el costo es de 20 soles.

Además se informó que podrá ser vista por todo tipo de público. La ARMY podrán elegir entre cuatro horarios para ver la película.

13:20 P.M.

16:10 P.M.

19:00 P.M.

21:50 P.M.