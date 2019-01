Nicola Porcella arremete contra Fabio Agostini por defender a Mayra Goñi [VIDEO]

Los fuertes comentarios sobre Nicola Porcella y Mayra Goñi realizados por el modelo Fabio Agostini no quedaron sin respuesta, debido a que el guerrero se cansó de los ataques en su contra y dejó en claro que lo apena mucho que su compañero de reality deje tan mal parada a la actriz al señalar que "tuvieron algo".

Según Nicola, él tiene la conciencia tranquila, por ello no tomó nada bien los comentarios de Fabio, ya que afectarían en gran medida a la recordada 'Yuru'. "Yo vivo tranquilo y Mayra es y seguirá siendo una de mis mejores amigas", señaló el guerrero en una entrevista para Trome, donde dejó en claro que "tiene la verdad y es un tema que no le da importancia".

"Qué pena que hable así de su ex y sobre todo de una mujer, pero ya sabemos cómo es, y como te digo, este tema no me interesa. Por lo que hablo con Mayrita, ella está feliz soltera y le va super bien. Así que le pongo punto final a ese tema", manifestó Nicola Porcella, quien no dejará de ser amigo de la actriz de 'Ven, baila quinceañera' a raíz de los comentarios.

Como se recuerda, el guerrero estuvo internado durante unos días a raíz de su delicado estado de salud, lo que provocó que termine perdiéndose el viaje a Estados Unidos en compañía de su familia; sin embargo, actualmente se encuentra muy recuperado.

"No, ya no puedo, pero sé que la está pasando bien con mi familia, hablamos a cada rato", confesó Nicola tras ser consultado si se encontraría con su hijo Adrianito, quien se encuentra de viaje.