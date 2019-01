Instagram: Anuel AA es víctima de ataques por polémica foto con Karol G

El trapero puertorriqueño Anuel AA no solo da que hablar por su música. Astrid Marie Cuevas, expareja del cantante y madre de su menor hijo, atacó al artista por medio de Instagram luego de que éste dejara un mensaje de cuánto ha cambiado su vida a un año de salir de prisión. El mensaje del cantante de reggaetón acompañaba una fotografía con su novia, la también cantante Karol G.

“Pero es que ninguna se te para al lado. Lo más importante en la vida es la familia, valoren a sus familias y a sus seres queridos que son los únicos que te va a amar contra viento y marea no importa lo que pase”, escribió el cantante del género urbano en su cuenta de Instagram.

PUEDES VER: Anuel AA publicó íntimo video con Karol G y fans lanzan duras críticas

Y continuó: “El año pasado a esta misma hora yo estaba preso en el hueco trancao las 24 horas en mi celda y solo, y me veo ahora mismo y ya entiendo por qué Dios permitió que todo eso se me pasara porque si nunca hubiera sufrido tanto, ahora mismo yo no supiera valorar todo lo que tengo”.

La madre de su hijo no se quedó callada y le recordó que ella fue la única que estuvo a su lado en sus etapas difíciles, y que él le sigue escribiendo a pesar de tener una relación con la cantante colombiana Karol G.

“Se te olvidó decir lo que mucha gente se pregunta… que yo fui la única que estuvo contigo todo este tiempo que estuviste encerrado, que esas mismas cosas que le dices a Karol G me las decías a mí, que todavía tienes el descaro de seguir buscándome mientras publicas ser feliz con otra. Que dices ser real y la realidad es que eres una persona bien falsa y malagradecida”, fue parte del mensaje.

Ante ello, muchos cibernautas participaron con sus comentarios y escribieron en favor del cantante. “Sean felices chicos”, se leyó en un mensaje. Como se recuerda, el 19 de julio del 2016 el trapero fue sentenciado a 30 meses de prisión por posesión ilegal de armas de fuego.

Anuel AA y Karol G están juntos luego de grabar la canción 'Culpables'.