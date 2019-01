Hija de Alan García impacta al revelar su verdadera edad [FOTOS]

El 2018 fue un año importante para Carla García, debido a que ganó gran notoriedad en las redes sociales y en los medios de prensa. Vía redes sociales, la propia hija de Alan García ha expresado su sorpresa por los titulares que protagonizó.

Desde que el periodista Beto Ortiz reveló la gran amistad que tiene con la hija del exmandatario peruano, Carla García no ha tenido problemas en revelar datos sobre ella a sus fans de Instagram, donde es seguida por más de 15 mil personas.

El último 9 de enero, la hija de Alan García dio a conocer que dentro de unas semanas cumplirá un año más de vida y no tuvo problemas en revelar cuántos años tendrá. Además expresó que se siente bien por cómo luce físicamente.

“Amistades, dentro de un mes cumplo 44 y sigo teniendo ganas de reírme y portarme como una loca cuando ponen la canción que me gusta. También me siento nueva y me digo a mí misma ‘qué rica’ algunos días frente al espejo, expresó en Instagram.

Carla García también señaló que algunas veces le gusta lucir mucho más joven. “A veces (sólo cuando me cabe) compro ropa en la sección juvenil de las tiendas por departamentos. No entiendo bien cuando me dicen que me porte como de mi edad. No sé qué significa eso porque estoy ocupada viviendo todos los días lo mejor que pueda. Ya les informo el mes que viene si me tejo un chal y compro una mecedora para ver la novela, como algunos sugieren”, añadió.

En una de las ediciones de ‘Beto a saber’, Ortiz relató la gran amistad que tiene con Carla García, lo que le impedía criticar al líder aprista. Incluso el periodista dijo que entre el Perú y Carla, elegiría siempre a la hija de Alan García.

En una de sus publicaciones en Instagram, Carla García dio a conocer su filosofía de vida. Dijo que está a favor de la despenalización del aborto en cualquier caso que sea decisión de la madre, de la muerte asistida, del matrimonio, el reconocimiento legal del núcleo familiar y la adopción de niños por parte de parejas LGTBI.