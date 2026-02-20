HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Presentan disco con ocho canciones de Chabuca Granda, traducidas e interpretadas en francés

Pedro Díaz, autor y compositor peruano, lanza su álbum ‘Un pont, deux cultures’, que presenta ocho obras de Chabuca Granda traducidas al francés con músicos peruanos.

Artista peruano Pedro Díaz presenta su álbum ‘Un pont, deux cultures’ con canciones de Chabuca Granda. Foto: difusión.
Artista peruano Pedro Díaz presenta su álbum 'Un pont, deux cultures' con canciones de Chabuca Granda. Foto: difusión.

El autor, compositor e intérprete peruano Pedro Díaz ha dado a conocer su álbum ‘Un pont, deux cultures’ (Un puente, dos culturas), que reúne ocho obras de Chabuca Granda, las cuales han sido traducidas e interpretadas en francés, en colaboración con los músicos peruanos Ernesto Hermoza en la guitarra y Leonardo “Gigio” Parodi en la percusión.

Chabuca Granda siempre ha sido un gran referente para mí. Una gran señora de su época, cuya letra y música trasciende”, señala Díaz. El proyecto, que parte de una investigación académica sobre traducción de canciones, busca respetar las figuras literarias, la rima y el ritmo original. “Espero acercarme a lo que ella quiso expresar y tocar el corazón de la gente, esta vez en francés”, añade.

PUEDES VER: Desde España: artista limeño rinde homenaje a Chabuca Granda por el aniversario de Lima con un impresionante retrato de arena

Pedro Díaz presenta ‘Un pont, deux cultures’ en concierto

‘Un pont, deux cultures’ (Un puente, dos culturas) será presentado en concierto, gracias al apoyo de la Embajada de Canadá, el 24 de marzo en el lobby del Gran Teatro Nacional y el 28 de marzo en el teatro de la Alianza Francesa de Lima. Ambos eventos de ingreso libre a las 7:00 pm, en el marco de la clausura del Mes de la Francofonía. 

El concierto propone un diálogo entre la lengua francófona y los ritmos tradicionales de la costa peruana, desde el vals hasta lo afroperuano, en un formato íntimo de trío: guitarra, cajón y voz. A través de este álbum se pueden unir dos culturas. Concluye que se trata de vivencias humanas que, aunque se canten en otro idioma, nos ayudan a comprendernos mejor.

Pedro Díaz celebra la diversidad cultural en Canadá

Radicado en Québec desde 2009, Pedro Díaz ha desarrollado una carrera que cruza idiomas, tradiciones y memorias. Llegó motivado por la lengua francesa y el deseo de construir una trayectoria artística. “Aquí poco a poco descubrí la grandeza de la cultura peruana y decidí convertirme voluntaria y simbólicamente en un embajador cultural”, asevera.

Formado en traducción e interpretación, el artista multidisciplinario no solo canta: adapta, traduce y contextualiza repertorios tradicionales para públicos francófonos. Su trabajo apunta a tender puentes entre culturas, acercando la canción peruana y latinoamericana a nuevos públicos sin perder su profundidad poética.

A lo largo de su carrera, ha producido y dirigido múltiples proyectos culturales, entre los que destacan Pérou, mes racines métisses, Musiques autochtones du Pérou et du Canada y Contes et légendes pré-hispaniques, que combinan música, narración y exploración de raíces culturales. 

Asimismo, ha sido cantante principal del grupo Color Violeta. Su trayectoria también incluye colaboraciones con artistas canadienses, latinoamericanos y de otros países, así como su participación en el grupo de cantos de powwow Manitou Singers.

