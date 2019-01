Tatiana Astengo le responde fuerte a Madeleine Osterling por polémico mensaje

Tatiana Astengo le dejó contundente mensaje a Madeleine Osterling tras criticar informe periodístico sobre la cuestionada renuncia de Pedro Chávarry. La excandidata a la alcaldía de San Isidro citó una imagen, donde resumían el caso del exfiscal de la Nación y sobre el presunto favoritismo con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Paola Ugaz en el ABC de Madrid contando la historia a su manera. Chávarry ha renunciado por el insostenible cargamontón que le han hecho, desde que fue electo, los medios asesorados por el IDL, el Ejecutivo y, una ciudadanía que se resiste a pensar y solo actúa emocionalmente", fue el tuit de Madeleine Osterling que generó diversas reacciones en la esfera virtual.

Frente a ello, Tatiana Astengo no tardó en pronunciarse y le dejó contundente e irónica respuesta a la abogada.

"¿Y usted cree que un diario serio como ABC no ha corroborado la información y están al tanto de quienes son los fujimoristas y el daño que siguen haciendo a la ciudadanía? Su “verdad” solo es verdad en su habitación", respondió Tatiana Astengo en el mensaje que dejó la excandidata a la alcaldía de San Isidrio.

Minutos más tarde, Madeleine Osterling volvió a argumentar sobre la polémica salida de Pedro Chávarry y adujo que no valía la pena reparar en la veracidad de cada informe.

"Con todos líos y problemas políticos que tiene España hoy mismo, no creo que el Perú esté en el radar. Habría que escribirle al Director del ABC y hacer un llamado de atención, pero no creo que ni valga la pena. Michael Reid, en The Economist, y Raúl Tola, en El País, también se equivocan", acotó Madeleine Osterling.

Tatiana Astengo volvió a responderle a la abogada, luego de su explicación en la que aludió y puso en tela de juicio el desempeño del periodista Raúl Tola.

"Si no estuvieran en el radar, no harían una entrevista tocando la política peruana . Quirnnka, ¿entiende?", agregó Tatiana Astengo.

Así como la actriz peruana, otros usuarios de Twitter también le respondieron a la exrepresentante de Fuerza Popular en las elecciones de municipales de 2014.

"'Solo los fujimoristas tenemos la verdad', patética", "Menospreciado al Perú desde tiempos inmemorables", "Claro, todos se equivocan menos ustedes con su mente superior y sus deseos constante de minimizar las opiniones de quienes no son allegados suyos...", se leen algunos mensajes de Twitter.

Aldo Mariátegui habla de su romance con Madeleine Osterling