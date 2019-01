Mayra Couto comparte video en bikini y realiza importante reflexión sobre las mujeres

Actriz Mayra Couto recibe distintos comentarios en Instagram tras extenso mensaje en la que reflexiona sobre cómo son vistas las mujeres, no solo en Perú, sino en distintos países de Latinoamérica.

La recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' acompañó la fotografía, donde sale en bikini en medio del mar, con un extenso mensaje donde menciona de todo lo que siente cuando los hombre mencionan palabras soeces cuando ven pasar a una mujer en la calle por su manera de vestir.

"Libertad. Es verdad que en el mar la vida es más sabrosa. Sobretodo si tienes la playa para ti sola. Tenemos libertad las mujeres en el Perú? Ya no digo en el Perú. En Latinoamérica. ¿Cómo me tengo que vestir para poder caminar tranquila sin que nadie me acose? ¿A quién se le ocurrió que las mujeres somos fruta a la que pueden tocar y palpar sin que nos ofendamos?", inicia el mensaje de la actriz Mayra Couto.

En las siguientes líneas, la recordada 'Grace González' de 'Al fondo hay sitio' cuenta sobre la experiencia que vivió cuando recién iniciaba su etapa de adolescente.

"Estamos hartas, asqueadas y lo peor de todo acostumbradas a las palabras soeces de los acosadores en las calles. La primera vez que me gritaron algo obsceno fue cuando tenía 12 años y esperaba a que me abrieran la puerta de la casa de una amistad".

Luego, la actriz peruana de 27 años menciona de lo que siente cuando piensa que el derrier y otras partes del cuerpo se han convertido como un objeto de deseo.

"Yo no sexualicé mi cuerpo, el mundo me dijo que mis mamas eran objeto de deseo, mis piernas, mis pies, mi c*** Cuando pienso en lo del c*** la verdad me da mucho asco. A quién se le ocurrió que la parte del cuerpo probablemente más sucia era sexy?", continuó.

Además mencionó que las mujeres no deben limitarse a mostrarse como son, pues son los varones machistas quienes hacen que ellas sientan vergüenza.

"Mi cuerpo es natural, nuestros cuerpos son naturales. Nadie con el trasero grande o las tetas grandes tiene por qué avergonzarse. Son las miradas machistas y asquerosas las que nos hacen sentir vergüenza de nuestro cuerpo. Y nos coaccionan, nos obligan a sentirnos mal, taparnos, juzgarnos y ODIARNOS".

Video que compartió Mayra Couto en su Instagram Stories