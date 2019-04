Itatí Cantoral y las escenas de TV que la inmortalizaron gracias a 'Soraya Montenegro'

Itatí Cantoral es una de las actrices más recordadas de Televisa, gracias a su magistral interpretación de su personaje 'Soraya Montenegro' en la telenovela "María, la del barrio". En la producción en mención también participó Thalía, Fernando Colunga, Osvaldo Benavides, entre otros; siendo 'María' y 'Soraya' las que llenaron de grandes emociones en la emisión de 1995, cuyo final llegó un año después.

A través de un video de YouTube, 'Soraya Montengra' tiene diez de las escenas y frases más recordadas que la llevaron al estrellato. Itatí Cantoral repitió cientos de veces al personaje energúmeno, egocéntrico, malvado, ambicioso y enamoradizo que le puso el sello de su papel, que hasta la fecha, le ha costado desligarse con facilidad.

¿Quién no recuerda las increíbles peleas entre 'Soraya Montengro' y 'María'? Itatí Cantoral, a través de su personaje, tuvo que enfrentarse en más de una vez a Thalía (María) por la disputa territorial en la familia 'De la Vega' y por conquistar, de forma completa, el corazón de 'Luis Fernando'. Además, de las peripecias que tuvo que pasar para evitar quedar en el olvidado sin cobrar su venganza de aquellos, que según ella, se burlaron y la humillaron de la peor manera.

El personaje de 'Soraya Montenegro' se hizo conocida gracias sus hilarantes frases tales como: "¡Maldita lisiada!", "Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque después me aburra, me estorbe y llegue a odiarlo", "Así que era de este de quien estabas enamorada", "¡Escuincla babosa!", "¡Demuéstrame de una vez tu poder satánico!","¡Pepenadora!", "¡Maldita marginal!", "Mi nandito", "Mira la gata esa", "Basurera", entre otras.

Sin embargo, pese a que su personaje pertenecía a la "clase adinerada", 'Soraya Montenegro' (Itatí Cantoral) nunca pudo humillar a Thalía (María), quien, lejos de resignarse a su papel de 'recogida' y 'pepenadora', se trenzaba con su enemiga número 1 dentro de la telenovela de Televisa, "María, la del barrio".

Tanto fue su popularidad que la producción de 'Orange is the New Black', que se emite por Netflix, la contrató para promocionar una de sus temporadas. En la emisión, las actrices de la serie le pidieron recrear y mencionar las frases de las recordadas escenas de 'María, la del barrio', donde Thalía e Itatí Cantoral brillaron con sus respectivas interpretaciones.

'Soraya Montenegro' y Thalía en el 'Top Ten' de las escenas de 'María, la del barrio'