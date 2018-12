Leslie Shaw eleva la temperatura con osado bikini

A puertas de recibir el verano 2019, la cantante Leslie Shaw decidió pasar unos días en las playas de Ancón, donde aprovechó el sol para posar en ropa de baño.

"The natural thing does not have it anybody (Lo natural no lo tiene nadie)", fue la descripción de la fotografía en Instagram.

Según se pudo ver en la instantánea, la intérprete de 'Si me ves con alguien' posó en un osado traje de baño que consistió en dos piezas.

Los fans de Leslie Shaw no se hicieron esperan y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar a la cantante de 29 años.

"Hermosa como siempre, eres una persona única y admirable", "solo tú eres preciosa al natural", "de grande quiero ser como tú", "mujer perfecta", "bendiciones y feliz año preciosa" y "hermosa en todos los ángulos", se pudo leer en la red social.

Rebeca Escribens troleó a Leslie Shaw

A manera de promocionar su concierto por Año Nuevo, la cantante visitó el programa de Rebeca Escribens para dar detalles de su evento. La rubia intérprete llegó al set de 'América Espectáculos' luciendo un ceñido short, un polo y una gorra negra.

El look que lució Leslie Shaw le favoreció muy bien, pero a la conductora de 'América Espectáculos' no le gustó que la cantante llegara en gorra a su programa y no se le ocurrió otra idea que jugarle bromas pesadas.

"Quiero presentar a alguien que ha tenido la amabilidad de despertarse temprano para venir aquí. Tu gorra me está mareando...no hay moda acá", expresó Rebeca Escribens.