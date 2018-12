Juliana Oxenford recibió tremenda sorpresa en vivo por su cumpleaños [VIDEO]

Juliana Oxenford festeja sus 40 años este viernes 28 de diciembre y jamás imaginó que sus compañeros de ‘90 Central’ la iban a sorprender de la mejor manera. Y es que las personas que trabajan con la periodista de Latina decidieron traer a su grupo musical favorito, “Pintura Roja”, al set para que le cantaran y bailaran con ella.

Al terminar la ronda de noticias del día, Juliana Oxenford escuchó como fondo musical “El télefono” del popular grupo mientras que en la pantalla del set se leía; “Feliz cumpleaños”. La periodista se quedó admirada por la sorpresa, pero minutos después ingresaron los integrantes de la banda para cantar la famosa canción.

Juliana Oxenford se animó a bailar y a cantar el tema. Incluso el líder de la agrupación le trajo una torta con los colores del equipo de sus amores Alianza Lima. Ella agradeció el gesto de todos los que se tomaron el tiempo de realizarle esta sorpresa. El periodista deportivo Coki González también ingresó al programa con una gigante arreglo de flores.

La conductora de TV no podía con la felicidad que hizo cantar a todos sus compañeros el popular tema. Incluso se animaron a tocar el tema de Mon Laferte, “Amárrame”, en versión cumbia. “¿Para qué me ponen esa música? ¿Qué pretenden?... ¡Hay no me muero! Los de Pintura Roja ¡Qué lindo! Gracias… Me van hacer llorar. Gracias. Muy lindo. Me emociono. ¡Qué lindos son!”, comentó Juliana Oxenford ante el agasajo de sus compañeros de Latina.



“Los admiro mucho. Me encanta la chicha… yo quiero ser la cuarta integrante. Estoy pensado dejar seriamente el periodismo”, bromeó Juliana ante la presentación de los cantantes del grupo.

En Instagram

La periodista de Latina Juliana Oxenford compartió los detalles que han tenido con ella durante este día.