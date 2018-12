Critican a JLo por nueva versión en inglés de "Te boté", tema que cantó Ozuna y Anuel AA [VIDEO]

Hace unas horas que Jennifer Lopez anunció vía Instagram que se lanzó una nueva versión de la popular canción “Te boté”, tema que fue interpretado en su momento por Ozuna, Anuel AA y Bad Bunny. A través de YouTube se reveló las imágenes que se grabó con la Diva de Bronx, pero esta vez junto a Casper Magico, Nio Garcia, JLo, Wisin, Yandel & Cosculluela.

En las imágenes se aprecia a la estadounidense hacer gala de su talento y cantar el tema en inglés por lo que muchos cuestionaron, pues consideran que se “distorsionó” la interpretación. En un momento, JLo menciona uno de sus singles “El anillo” para rapear.

Los primeros minutos del clip aparece Jennifer Lopez con excéntricos looks y derrocha toda su sensualidad. En los restantes, se observa a los reggaetoneros interpretar el popular tema.

Las críticas no se hicieron esperar en YouTube por parte de los seguidores de Ozuna, Anuel AA y Bad Bunny, pues consideran que ellos fueron quienes pusieron de moda la canción con sus voces. “Sinceramente, JLo no pinta. La canción no le pega para nada el inglés. Además,sin Bad Bunny y Anuel AA no es lo mismo", "Todos a darle dislike", "Con JLo y sin Anuel AA y sin Darell, no pega", "Esta feo el remix", "Muy mal remix, es obvio que no va a superar al primer remix”, son algunos de los mensajes se ven tras la publicación en la red.

Como se recuerda, el primero en hacer la interpretación de “Te boté” fue Bad Bunny y Ozuna. Este video se lanzó en abril del 2018 y desde entonces tiene más de un billón, ¿JLo superará a los dos reggaetoneros?



Luego lo hizo en septiembre de este año Anuel AA y hasta el momento cuenta con tres millones de reproducciones en YouTube.