Juan Darthés tendría pensado fugarse de Argentina tras denuncia de Thelma Fardin

Tras la denuncia de Thelma Fardin contra su excompañero de ‘Patito Feo’, Juan Darthés, por violación durante una conferencia de Actrices Argentinas, el actor de 'Dulce Amor’ tendría pensado fugarse a Brasil, país donde nació. En la última edición de la revista Noticias se hizo un informe sobre la situación del actor. En la publicación se habla del "plan exilio", que consistiría en radicarse en alguna ciudad brasileña durante un buen tiempo.



Juan Darthés actualmente se encuentra recluido en su casa de Nordelta, zona norte del Gran Buenos Aires. Según indica Noticias, luego de presentarse en Managua, Nicaragua, donde radica la denuncia penal, la figura de TV tendría pensado abandonar la Argentina.

"Sin abogados, sin aliados en los medios y cometiendo un error tras otro, Darthés sólo piensa en una cosa: irse del país", manifiesta la revista. Y el plan incluiría hacerlo con su familia.

Abogados dan un paso al costado



Hace una semana, Juan Darthés tenía como abogada a Ana Rosenfeld, pero por la denuncia de violación a Thelma Fardin, la letrada decidió dar un paso al costado. Un nuevo abogado asumió la defensa del actor, Fernando Burlando, pero en pocos días lo abandonó. Ambos decidieron renunciar por Twitter.

Habló para la TV



Juan Darthés, de 54 años, habló en una entrevista con Mauro Viale y negó todos los cargos que se le imputan. Acusó a Fardin, de 26 años, quien en el momento de la violación tenía 16 años, de haberlo "insinuado". "Nunca violé ni acosé a nadie. No existió lo de la violación. Tengo una bronca increíble", sostuvo indignado y desencajado el actor brasileño y agregó: "Cuando vi la denuncia, dije 'yo estoy muerto'. Según Juan Darthés, Thelma Fardin tocó a su puerta en aquella ocasión en Nicaragua. "Ella golpeó la puerta de mi habitación. Se me insinuó, me quiso dar un beso. Yo te digo mi verdad. Yo la saqué, le dije 'estás loca, tenés novio'. Yo le dije 'tenés la edad de mis hijos'", narró el actor.



Testimonio de Thelma

Video cuando Juan Darthés incomodó a una compañera

Según se pudo ver en el polémico video, el actor tomó por la cintura a la conductora cordobesa sin su consentimiento. Alicia Poletto lo mira fijamente y le saca la mano en plena ceremonia que se transmitía en televisión.



Darthés pagará millonaria suma para su defensa

Según informó Teleshow, Juan Darthés se entrevistó con varios letrados con el objetivo de conseguir quién asuma su caso. Solo uno reunía los requisitos necesarios. Sin embargo, el abogado elegido le pidió la suma de 500 mil dólares para asumir su defensa.