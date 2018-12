Ivana Yturbe realiza topless y remece Instagram [VIDEO]

La modelo Ivana Yturbe impresionó a sus fanáticos al lucir sin ropa de baño y compartir imagen en Instagram, red social donde cuenta con poco más de un millón de seguidores, quienes no dudaron en manifestar lo bella que es la exparticipante del Miss Perú 2016.

En la fotografía se observa a la exintegrante de 'Esto es guerra' en el mar, cubriendo su busto con sus manos y esbozando una enorme sonrisa. Instantánea que deja poco a la imaginación, pero que demuestra la sensualidad que la caracteriza.

"Nuevo lunes, nueva semana, nuevos retos", fue el mensaje que escribió la exintegrante de 'Combate' en su cuenta de Instagram al momento de subir la fotografía que ha roto las políticas de seguridad de la citada plataforma social, que en menos de dos horas alcanzó los poco más de 32 mil 'me gustas. Los fieles seguidores de Ivana Yturbe, además de reaccionar con corazones, también escribieron distintos mensajes de halagos.

"Un amor de mujer Ivana", "simplemente linda y sexy", "sexy y atrevida", "Asu. Preciosa, sácate las manos para ver tu hermosura".

Sin embargo otros usuarios no estuvieron de acuerdo en que la pareja de Mario Irivarren se desnude, pues al tener un rostro bello, no es necesario presumir con su cuerpo.

"Creo que no es necesario que siempre te desnudes para mostrar tu belleza, eres una chica con cara tierna, no necesitas este tipo de fotos", "No saben que hacer para ganar likes estas chicas", "Ivanita eres preciosa no hay necesidad que salgas desnuda. Tienes una dulzura hermosa , porque llegar al extremo que los hombres te falten el respeto con esos comentarios", "Cuando no hay nada de inteligencia solo queda mostrar el cuerpo que pena por ella", comentaron algunos de sus seguidores en Instagram.

Ivanna Yturbe participando en el Miss Perú 2016