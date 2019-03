Juliana Oxenford: la acusan de abusar de 'selfies' y ella da aplaudida respuesta

La periodista Juliana Oxenford se ha ganado el apoyo de los cibernautas, luego de responder a un usuario que la criticó por los selfies que comparte en su cuenta de Instagram.

En la red social, la comunicadora acostumbra a colocar videos e imágenes de su día a día, para así poder estar más cerca de sus seguidores. Oxenford nunca imaginó que un simple selfie generaría un inconveniente entre sus fans.

Como se ve en su cuenta de Instagram, Juliana Oxenford compartió una imagen donde se le ve a ella dentro de un carro y sin una gota de maquillaje. Esta vez utilizó de leyenda la siguiente frase: "Alguna vez alguien me dijo que tenía ojos de llama. No se equivocó, es lo que hay".



Pero en medio de los comentarios de sus seguidores hubo uno que no pudo dejar pasar. Un hombre la increpó por tomarse constantemente fotos y compartirlas en sus redes sociales.



"¿Ya para qué te tomas fotos si tienes esposo?", escribió el individuo. La presentadora de Latina no se demoró en contestar y le mencionó: "Porque me da la gana. ¿Crees que estoy casada con un machista?".



Publicación original



De inmediato otros cibernautas salieron en su defensa y apoyaron sus palabras. "No lo hagas caso Juliana, no vale la pena", "¿En serio con esa mentalidad en estos años? y "Ni responderle deberías, no lo merece", son algunos de los comentarios que se logran leer en la red social.

Juliana Oxenford no perdona a Gerson Taype por no asistir a su boda

Pese a que Gerson Taype se disculpó personalmente con Juliana Oxenford, el periodista deportivo vio necesario pedir perdón en señal abierta y no se le ocurrió mejor idea que hacerlo durante una entrevista en Radio Capital.

"Quiero por favor dirigirme a la 'Señora J' (por Juliana Oxenford). Quiero que me disculpe y perdone de todo corazón que no haya podido asistir a su matrimonio. Hoy me acerqué hablar personalmente con ella porque estas cosas se hacen de manera personal y no quise interrumpir su luna de miel por más que ella diga que no ha tenido luna de miel", expresó Gerson Taype.

"Entiendo la molestia de 'La flaca', pero yo le puse las razones por las que no pude ir porque tuve un accidente y estaba con descanso médico. Obviamente no podía moverme", agregó el periodista de Latina.