Dragon Ball Super: filtran secreto del Androide 17 para no ser detectado en el Torneo del Poder

Dragon Ball Super logró convertirse en el retorno exitoso del anime para el deleite de los fans, quienes conocieron a nuevos personajes de otros universos en el Torneo del Poder, donde Goku logró salir victorioso en una increíble pelea contra Jiren; sin embargo, las encuestas revelan que fue el Androide 17 el personaje que más llamó la atención de la historia.

El Androide 17 fue reclutado por Goku y mostró un increíble aumento de poder gracias al entrenamiento, además se convirtió en pieza fundamental para la victoria del Universo 7 al desarrollar una gran estrategia para derrotar que fue apreciada por millones de fans, quienes lo convirtieron en su personaje favorito.

Sin embargo, hasta ahora muchos se preguntan cómo logró el Androide 17 salir en el último momento sin antes ser detectado por el enemigo, quien pensó que ya tenía la victoria hasta el último momento, cuando el guerrero 'Z' salió de los escombros tras proteger a Goku y Vegeta.

En el capítulo 42 del manga su secreto habría sido expuesto, ya que reveló que nunca explotó, sino que se mantuvo oculto hasta que Freezer y Goku expulsaran a Jiren del escenario, pero aún quedaba la duda sobre cómo logró desaparecer su ki, y más aún cuando su energía es ilimitada.

"Sorprendente de hecho. No podíamos sentirlo, por lo que no podíamos haber sabido que vivía", explicó el Gran Sacerdote antes que Tien confirme que los androides no tienen Ki. Tras ser consultado por Krillin sobre su resistencia a la explosión, el Androide hizo una importante afirmación: "Como si alguna vez hubiera hecho tal cosa. Además, perdí esa función hace mucho tiempo. Tú eres el que deseó la bomba instalada en mí. Recuerda, Krillin ”, indicó, recordando el deseo que había pedido el guerrero sin cabello a Shenlong.

Revive la pelea final del 'Torneo del Poder'