¿Los mexicanos son de EE.UU.? Respuesta de chica reality da la vuelta al mundo [VIDEO]

‘Esto es Guerra’ se internacionalizó. No solo el formato del popular reality peruano llegó a otros países, sino también los bloopers. En esta oportunidad la protagonista de las burlas y ataques en las redes sociales es Dahian Lorena Muñoz.

Durante una edición del programa ‘Guerreros: cobras vs leones’, adaptación de ‘Esto es Guerra’ de Perú, la colombiana no pudo responder correctamente una pregunta que le formuló Cristina Hurtado, la conductora del reality show junto a Josse Narváez.

“¿De qué país son los mexicanos?”, preguntó Cristina Hurtado a la chica reality, a lo que esta respondió con muchas dudas: “¿Mexicanos? Estadounidenses. Mexicanos”, respondió ante la evidente burla de la conductora del reality show de Canal 1 de Colombia.

“¿De qué país son los mexicanos?”, volvió a decir la conductora de televisión. Ante las burlas que escuchó en el set de televisión, Dahian Muñoz no quiso responder más.

“No estoy entendiendo, paso, paso”, dijo la integrantes de las ‘cobras’.

Como era de esperar, los cibernautas no le perdonaron su craso error y le dijeron de todo a la joven debajo del video que el mismo programa compartió en Youtube.

“Ay no Daya, no lo puedo creer, osea es verdad que me caes bien pero no te pases, qué oso”, “Te pasas Dahian, te pasas de brutica”, “Allí tiene la bruta esa... Véala como es. En lugar de gritar tanto debería a ponerse a estudiar” y “Dayan siempre ha sido bruta, desde la primera temporada y era re mala para todo, entonces no se sorprendan ah y por cierto, ella sí escucho porque dijo mal la respuesta y después la dijo medio bien”, comentaron algunos usuarios colombianos en Youtube.



¿Quién es Dahian Muñoz’?

La joven que ha traspasado fronteras con su polémica respuesta es una joven de Ibague. Entre sus hobbies figuran los deportes, el crossfit, entrenar en el gym. “Me encanta nadar, fui nadadora entonces me voy más por los deportes”, expresa en la página web del programa de Canal 1.





“Mi debilidad es que soy muy impaciente a la hora de esperar algo, o cuando no puedo hacer algo entonces me impaciento un montón, pero creo que a la vez es una fortaleza porque trabajo para mejorar. Mis fortalezas, me gusta lograr todo lo que me propongo, soy perseverante, tranquila en algunos aspectos, siempre busco el lado positivo de todo lo malo”, añade en el apartado web.