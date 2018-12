Música y críticas en la final de El dúo perfecto

Para muchos no cayó como sorpresa que Gisela Valcárcel anunciara a los cantantes Daniela Darcourt y Pedro Loli como ganadores de ‘El dúo perfecto’. “Lo hicimos... Gracias por haber sido mi complemento perfecto, no me queda duda de que eres mi dúo perfecto”, escribió Daniela en su cuenta de Instagram, mientras que en la misma noche de la premiación ambos anunciaron que continuarán en 2019. “Esto no acaba acá, vamos a grabar un tema juntos y a seguir peleando por nuestros sueños”, mencionaron.

De la misma manera, Amy Gutiérrez y la actriz Rossana Fernández Maldonado se quedaron con el segundo lugar. “Estoy muy contenta con lo que hemos logrado. Admiro mucho a Rossana y de verdad la considero mi dúo perfecto, pero me gustaría volver al reality por mi revancha”, mencionó Amy.

críticas y desacuerdos

Pero esa buena disposición que incluso mostró el tercer lugar ocupado por la actriz Stephanie Orúe y Cielo Torres no ocurrió con Michelle Soifer y Nikko Ponce, quienes fueron eliminados de la competencia.

Precisamente, previo a que Valcárcel mencionara a la pareja eliminada, Soifer bajó intempestivamente del escenario dejando solo a su partner. Luego retornó, pero siempre se mantuvo distante de Ponce. Antes fue criticada por Lucho Cáceres: “Parece, Michelle, que llegas un poco cansada a la final... les faltó ensayo”, les dijo el jurado. Nikko lamentó la falta de compañerismo de Michelle.❧

el dato