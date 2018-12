Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio remecen Hollywood con relación amorosa [FOTOS]

Leonardo DiCaprio sorprendió a sus millones de fans en el mundo con un nuevo rumor sobre su vida amorosa, debido a que los medios lo han relacionado con la actriz Jennifer Aniston, expareja de su amigo Brad Pitt con quien compartirá roles en una nueva película.

Según los portales de espectáculos, los actores llevarían varios meses saliendo, incluso uno de los amigos de su entorno confirmó la relación al informar que ambos se habrían estado viendo en secreto para no despertar rumores, pero todo tomó más fuerza cuando la protagonista de la famosa serie Friends asistió como invitada especial al cumpleaños número 44 de Leo en Los Ángeles.

El amigo de los artistas expuso al tabloide NW que ambos llevan varios meses saliendo, pero fue en la fiesta de cumpleaños de Leonardo Dicaprio cuando ambos habrían confirmado el romance a raíz de la confianza que mostraron. Sin embargo, el anuncio sería incómodo para Leo a raíz de las grabaciones de la película Once Upon a Time in Hollywood con el ex de Jennifer, Brad Pitt.

“Básicamente han terminado su película ahora, por lo que no tiene que ser incómodo. Brad estaba un poco sorprendido de que ella fuera a su fiesta, pero comenzó a conectar los puntos (y se dio cuenta) de que han estado saliendo desde que los presentó. Pero no puede estar enojado. Nunca ha querido nada más que lo mejor para Jennifer. Brad cree que Leonardo tiene todas las características de un gran partido”, indicó la fuente del citado medio.

“Leo debe haber sido muy convincente para que ella viniera, sin duda él la hizo sentir muy especial. Él tiene esa habilidad coqueta de hacer que las mujeres se sientan como si fueran la única chica en el mundo cuando está persiguiendo a alguien”, indicó el amigo de la pareja, quien fortaleció los rumores en los medios.