Vania Bludau se burla de Christian Domínguez con polémico recuerdo de su relación [VIDEO]

Vania Bludau reapareció en televisión nacional para hablar sobre su actual vida en Estamos Unidos lejos de los escándalos; sin embargo, fiel a su estilo, la modelo no desaprovechó la oportunidad para burlarse de su expareja Christian Domínguez y revelar un curioso episodio que vivió al lado de Isabel Acevedo.

Las polémicas declaraciones de Vania sorprendieron a todos los televidentes, ya que se animó a hablar de su expareja y mandar una fuerte indirecta a Isabel Acevedo, con quien se terminó encontrando en un baño cuando ella estaba cambiándose.

“Te deseo la felicidad del mundo, espero que si alguna vez terminas con ella (Isabel Acevedo) no la demandes”, fue el consejo que dedicó Vania a la actual pareja de la farándula, pero las cosas no quedaron allí, ya que también opinó sobre los viajes que Christian y la Chabelita han realizado al extranjero.

“A mí nunca me llevó, a mí me ha llevado mi novio Frank. ¿Christian? Al Coney Park a lo mucho”, dijo en Válgame Dios, y confirmó que hasta el momento no sabe por qué empezó una relación con el cantante de cumbia. “Hasta el día de hoy, yo me preguntó porque salí con él”, dijo entre risas.

Como se recuerda, la excombatiente y Karla Tarazona fueron denunciadas por Christian Domínguezz por el delito de difamación tras culminar su relación, por ello no dudó en recordar dicho momento y lanzar un curioso consejo a Isabel Acevedo, quien se ha convertido en blanco de ataques de otros personajes de la farándula, al recibir duros calificativos por la presunta infidelidad.

Vania Bludau en Válgame Dios