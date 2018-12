Fabio Agostini toma radical decisión tras terminar con Mayra Goñi [FOTOS]

Fabio Agostini y Mayra Goñi fueron una de las parejas del espectáculo que más expusieron su relación tanto en pantallas chicas como en redes sociales. Sorprendentemente el español anunció el fin de su historia de amor con la cantante.

"Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos", señaló el participante de ‘Esto es Guerra’.

Vía Instagram, Fabio Agostini dio a conocer que la relación que tuvo con Mayra Goñi por algunas semanas llegó a su fin. Sin embargo, aseguró que la ruptura se dio en buenos términos y que seguían siendo amigos.

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comuniqué a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", añadió.



Tras coquetear con Angie Arizaga y compartir atrevidas imágenes en Instagram, Fabio Agostini sorprendió a sus miles de seguidores al tomar una drástica decisión en sus redes sociales.

Al parecer el español no quiere tener rastros de Mayra Goñi en Instagram y eliminó todas las fotografías que tenía junto a la popular cantante.

Sin embargo, las fotografías de ellos fueron replicadas por sus redes sociales y aparecen en esta notagalería.