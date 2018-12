Ariana Grande y 'Thank U Next': Cameo de una Kardashian-Jenner fue inevitable [VIDEO]

En todo el mundo, fanáticos de Ariana Grande estuvieron ansiosos por varias horas a la espera del lanzamiento de su nuevo videoclip "Thank u, next" en la plataforma de YouTube. En el transcurso de la tarde, la intérprete reveló las imágenes del tema dedicado a todas esas relaciones que no llegan a buen puerto y deben terminar.

Con escasos segundos en la plataforma de videos, Ariana Grande no solo logró que su clip alcanzara más de 3 millones de reproducciones, sino también la respuesta de varias celebridades en redes sociales. Este es el caso de Kim Kardashian quien compartió en Instagram la escena donde participó su madre Kris Jenner.

Ariana Grande escogió una temática basada en la cinta Chicas Pesadas, interpretando esta vez a Regina George, emblemático personaje de Rachel McAdams; pero integra la historia con secuencias de Si tuviera 30, Legalmente rubia y Triunfos robados, icónicas películas de Hollywood.

Quien también fue parte del elenco fue Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian-Jenner, que realizó un cameo dentro de la secuencia de baile liderado por Ariana Grande. Kriss interpretó el papel que realizó Amy Poehler en “Mean Girls”. A su vez es una burla a sí misma, ya que muchos la perciben como alguien que viven a través de sus hijas.

Otras celebridades que aparecen en "Thank u, next" son Troy Sivan, Gabi De Martino, Jennifer Coolidge y más. Al inicio también Ariana Grande hace mención de sus amores del pasado como Pete Davidson, con quien vivió un tórrido romance este año.