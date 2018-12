Yahaira Plasencia confesó que se hizo liposucción y ahora presume su nueva figura [VIDEO]

La cantante Yahaira Plasencia estuvo de invitada en el programa ‘En boca de todos’ y los conductores sostuvieron que luce una figura espectacular tras su viaje a México. La salsera respondió algunas preguntas de algunos excompañeros del reality ‘Esto es guerra’ y terminó confesando que se hizo una liposucción para tener una cinturita pequeña.

“¿Es verdad, que te hiciste un arreglito para encantar a todos los mexicanos?”, cuestionó Krayg Peña a la intérprete de salsa. Ante la pregunta el resto de panelistas se quedaron sorprendidos. “Algunos (arreglitos), no. Solo uno. Reducción de cintura, era cuadrada. Liposucción. Me siento mejor, me gusta”, comentó Yahaira Plasencia muy convencida de su tratamiento de belleza.

La cantante desfiló en el programa ‘En boca de todos’ con un vestido blanco y mostró cómo quedó su figura. “¡Qué tal cinturita!”, señaló Maju Mantilla en vivo, además, ‘Carloncho’, Carlos Banderas, le midió la cintura y tuvo 55 centímetros de medida. Maju sostuvo sostuvo que le hará la competencia a Flavia Laos, pues ambas tienen el mismo tamaño de cintura. “Ojo que un arreglito. Nada que arreglitos”, aseguró la salsera. ‘Carloncho’ quería medir sus caderas pero aseguró que sería muy “faltoso de tocar esa parte”.

Por otro lado, Yahaira Plasencia comentó que por ahora no quiere volver a ‘Esto es guerra’ porque está enfocada en su carrera musical. “¿Es verdad que volvería a EEG si sacan a Rosángela Espinoza?”, le preguntaron. “La etapa de EEG fue muy divertida…. por ahora estoy concentrada en mi carrera”, dijo Yahaira Plasencia.