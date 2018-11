Ana María Polo es denunciada por irrespetuoso despido de especialista [VIDEO]

La conductora de 'Caso Cerrado', Ana María Polo, volvió al ojo de la tormenta tras ser denunciada por un especialista que colaborada para el programa más visto de Telemundo. El doctor cubano Misael González, quien trabajó durante 14 años en la emisión de la jueza, manifestó que fue despedido de la producción y detalló todos los pormenores.

Misael González, ex colaborador de 'Caso Cerrado', indicó que fue despedido del programa por manifestar su opinión en contra de algunos actos de la conductora Ana María Polo. El especialista no le parecía correcto lo que la Dra. Polo hacía con Vivian González, una compañera que asistía a Telemundo para colaborar en la producción en mención.

"Un día tuvimos una pequeña discusión y la doctora Polo me dijo ‘a Vivian no la traigo porque no es mi amiga, nunca lo fue’. Entonces la miré a los ojos y le dije, ¿por qué me lo está diciendo a mí? Porque sabes que es mi amiga y quieres que yo se lo diga, tú tienes su número celular, llámala”, narró el especialista al programa Arañazo Online.

El doctor extendió su molestia hasta la productora del programa tras oír a Ana María Polo. Misael González le narró que todos en el programa eran profesionales y que no necesitaba ser amigo de la jueza para seguir laborando. Dos semanas más tarde fue despedido de 'Caso Cerrado'.

"A las dos semanas me mandaron un texto muy triste, porque no creo que una persona que pasó 14 años en el programa, que pasó tres fines de año con ella lo hubieran despedido con un texto que todavía guardo y que decía que no me necesitaban más”, aseguró.

Pese a ello, el especialista argumentó que se comunicó con Ana María Polo para agradecerle por el tiempo de sus servicios y que si en algún momento lo necesita, él estaría dispuesto para ayudarle con los polémicos temas de 'Caso Cerrado' que mantienen encandilados a los televidentes.

Misael González contó como sucedieron las cosas con Ana María Polo de 'Caso Cerrado'