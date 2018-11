Pedro Loli: "Michelle Soifer no debió aceptar quedarse en 'El Dúo Perfecto'"

"Estoy ensayando fuerte y sé que Daniela es muy profesional con todo lo que se propone así que confío en que se pondrá al día apenas llegue. Además, le estamos enviando videos, estamos buscando la manera de sacar esta gala adelante. Es bastante difícil y complicado ensayar solo, no voy a negar que estoy preocupado porque no he ensayado con ella, pero hago lo posible para poder aprenderme todo. Y no quiero pensar más para no seguir preocupándome".

Con estas palabras, Pedro Loli describió cómo está viviendo su participación en 'El Dúo Perfecto', con su pareja de reality, Daniela Darcourt, quien se encuentra fuera del país. "No estoy molesto con ella. Para nada. Estoy muy feliz por Daniela, porque está nominada en dos categorías en Colombia. A mí me llena de orgullo porque es mi dúo, es mi partner, es mi gran amiga la que está allá. ¿La quiero más que a Amy (Gutiérrez, su anterior pareja en el programa)? Son dos cariños grandes pero son diferentes, ahora tengo más cercanía con Daniela porque es mi dupla, paso más horas con ella", indicó.

El ex integrante de La Gran Orquesta Internacional, también se animó a opinar sobre Michelle Soifer, quien terminó quedándose en el programa que conduce Gisela Valcárcel, ante un pedido especial del jurado. "Si yo hubiese estado en el lugar de ella no me hubiese quedado, me hubiese sentido mal por Kevin, yo soy muy sentimental. Yo sí me iba con mi pareja. Si mi novia y yo hubiésemos estado en esa situación, yo sí digo me voy, por más que ella me diga que me quede, porque sé que ella dice eso pero por dentro está sufriéndola".