Maluma se ‘retira’ (7 días) de la música

Inesperado. El cantante colombiano Maluma, quien se encuentra en la cúspide de su carera, ha sufrido una suerte de crisis existencial y ha anunciado su retiro temporal (siete días) de la música.

El polémico reguetonero, quien sorprendió a sus miles de fans con el anunció a través de su cuenta de Instagram, necesita tomarse un respiro.

¿Y cuál es el motivo? Pues la vorágine de grabaciones de videoclips, promoción de su último disco, F.A.M.E., la elaboración de la canción oficial del pasado mundial de fútbol de Rusia, etcétera.

Al parecer, Maluma ha invertido mucha energía durante los últimos meses y necesita unos días para recargarse las pilas, como él mismo ha anunciado.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, escribió el intérprete en su InstaStories.

En la misma red social también compartió una imagen en la que se le ve practicando yoga acompañado de su perro: “Meditación con muy buena compañía”, escribe a modo de leyenda.

En los últimos días Maluma ha vuelto a ser noticia tras ser premiado con el Grammy Latino al mejor álbum vocal pop del año. Muchas personas, quienes continuamente denuncian los argumentos y actitudes machistas en la música de Maluma, no entendieron este reconocimiento y compartieron su malestar a través de Twitter. La misma polémica se suscitó entre algunos de sus colegas, al punto que la prensa corrió la imagen de la cantante Natalia Lafourcade haciendo caras en el preciso momento en que se anunciaba el nombre de Maluma como el ganador del Grammy. Como se esperaba, la foto fue viral. ❧