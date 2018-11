¿Rebeca Escribens usó 'play back' y se robó el show en la preventa de América TV ? [VIDEO]

Rebeca Escribens literalmente se robó el show en la preventa de América TV. La polémica y carismática conductora de espectáculos subió al escenario e impuso su voz con el tema 'Tengo todo excepto a ti' de Luis Miguel; sin embargo, algunos usuarios de Instagram se percataron de un detalle en el video.

Cibernautas adujeron que Rebeca Escribens habría recurrido hacer 'play back' en la preventa de América TV. El video fue publicado en su perfil oficial de Instagram, donde acumuló más de 100 mil reproducciones luego de haberse difundido.

"Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel bella como el sol de abril. Qué absurdo el día en que soñé que eras para mí, me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú", escribió Rebeca Escribens en el video que ha generado opiniones divididas en la esfera virtual.

Rebeca Escriben pisó el estrado con un largo vestido rojo acompañada de un pianista para resaltar la puesta en escena. La conductora de América Espectáculos le puso una cuota de su histrionismo y encandiló a todos los presentes, quienes no dejaron de observarla durante toda su performance.

Como era de esperarse, los mensajes no tardaron en figurar en la zona de comentarios de su perfil autorizado de Rebeca Escribens.

"Cantaste lindo, no entiendo a los opinólogos decir que si cantas bien o mal, cuando van coreando a Becky G y Mario Hart, no sean p#4dj=$", "La voz no va con la canción, no hay coordinación, osea 'play back', pero está lindo", "Cantas hermoso, eres una persona maravillosa y muy carismática. Me encantó como cantaste, soy tu fan número 1", "¿Dónde estabas todo este tiempo?, ¿escondida? Me hiciste alegrar el día, reina", "No puede ser más obvio ese 'play back'", "Tienes bonita voz, pero es 'play back'", "¿Es 'play back'?", se leen algunos comentarios que le dejaron en su perfil de Instagram.

Rebeca Escribens ha demostrado que es una mujer que sabe cómo mantener contentos y entretenidos a sus miles de admiradores que ostenta en redes sociales, donde no duda en compartir todas sus ocurrencias de su día a día. La preventa de América TV no pudo pasar por alta sin que la polémica conductora haga de las suyas entre sus figuras principales.

Rebeca Escribens cantando 'Tengo todo excepto a ti' de Luis Miguel en la preventa de América TV