Phillip Butters explota contra esposo de Keiko Fujimori por negar entrevista [VIDEO

Phillip Butters sorprendió a los televidentes al revelar que el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Vilanella, se negó a dar una entrevista con su programa sin la presencia de su abogada, por ello, el periodista no dudó en dedicar unos minutos en su espacio para criticar duramente al extranjero, revelando cuál sería su futuro con la justicia peruana.

Como se recuerda, actualmente la pareja de Keiko Fujimori está a la espera de la decisión del Poder Judicial, por el impedimento de salida del país que solicitó el fiscal José Domingo Pérez, quien logró dar un duro golpe al fujimorismo con el ingreso de su lideresa a prisión.

"Yo lo quiero entrevistar, pero él se niega entrar si no viene con su abogada. El tema es que acá mando yo y no él ni su abogada. Si el señor quiere que lo entreviste a buena hora, sino que se vaya. La verdad es que yo no tengo especial interés de hablar con la doctora Loza, sino con él. La idea es ver cuál es su patrimonio, de dónde salió", fue el duro mensaje de Phillip Butters, evidenciando su incomodidad ante la negativa.

Butters destacó que quería preguntar al consorte de Keiko sobre la procedencia de su patrimonio, debido a que podría ser implicado en el delito de lavado de activos que podría llevarlo a prisión. "Él es una persona mayor de edad, es inteligente, es profesional y yo lo que le quería preguntar al señor Vilanella es de dónde tiene plata, cuánto gana. En una ocasión anterior que le pregunté él me dijo que no tenía por qué revelar su patrimonio. Si a estas alturas el señor no se da cuenta que tiene que revelarlo entonces no le importa mucho que sus hijas pasen Navidad con sus padres en la cárcel", sentenció el periodista.

Butters quedó sorprendido con la actitud que ha demostrado Mark Vito, debido a que destacó que parece no darse cuenta de la dura situación que atraviesa su familia, y sobre todo el riesgo que corre de dejar a sus hijas sin sus padres al correr el riesgo de ser llevado a la cárcel.

"Esto es algo serio. Una persona tiene que saber responder de dónde saca el diario. (...) Mark dice que la quiere a Keiko, que no hay crimen por quererla y que él daría su vida. Eso ya lo escuché, la vez pasada dijo lo mismo y eso es muy romántico, pero acá el tema es que él no está siendo investigado para saber si la quiere o no la quiere o si daría su vida por ella o no lo daría", disparó Butters.