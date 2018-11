Asu Mare 3: Carlos Alcántara: "Estamos en la capacidad y necesidad de hacer otro producto" [VIDEO]

¡Llegó el día del comienzo del final! En la víspera del estreno de la cinta peruana "Asu Mare 3", el actor protagonista Cárlos Alcántara manifestó una vez más que, junto a la productora Tondero, se preparan para producir nuevas cosas lejos de la exitosa trilogía, cuya última entrega estará en cartelera a partir de este jueves 22 de noviembre.

"Sinceramente, es lindo que sea una trilogía y que ahí termine. Creo que Tondero y todos nosotros estamos en la capacidad y en la necesidad de hacer otro producto que no sea Asu Mare",declaró el popular 'Cachín' en el avant premiere de su última película.

Anteriormente, Alcántara ya había adelantado su intención de dejar de producir más secuelas de "Asu Mare", y consideró que las "nuevas historias" a producir podrían ser autobiográficas, "pero ya bajo otro nombre".

"Asu Mare 3", que fue dirigido por el ecuatoriano Jorge Ulloa, además de contar con la mayoría del elenco de las primeras dos películas, contará con la participación de Melania Urbina y Alessandro Durand, quienes encarnizarán a una expareja de Alcántara y el hijo de ambos, respectivamente.

Alcántara se refirió a la posibilidad de superar la taquilla de la segunda entrega que se impuso ante la primera con 3 millones 200 mil espectadores.

"Puede pasar que no se llegue a los 3 millones de espectadores. Si no llegamos, no se si podría calificarlo de fracaso porque dos millones por ejemplo es un buen número. Hay que tomar en cuenta que son otras épocas", sostuvo.