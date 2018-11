¿Becky G se operó el busto? fotos la dejaría en evidencia

Becky G viene generando distintas emociones en sus seguidores de Instagram, no solo por su reciente éxito, al lado de Prince Royce, Anuel AA, titulado "Bubalu", sino también por a última imagen que publicó, pues algunos de sus fans presumen que la estadounidense se habría aumentado el busto.

Becky G, intérprete de los famosos temas 'Mayores' y 'Sin Pijama', sorprendió a sus fieles admiradores de Instagram al difundir una fotografía donde se luce con un sexy escote color negro, la cual evidenciaría que habría pasado por un cirugía plástica.

La artista musical tiene miles de de seguidores en la citada red social, quienes se percatan de cada detalle la joven de 21, por lo que no pasaron desapercibido el cambio que notan en la nueva fotografía que publicó la cantante.

No cabe duda que la cantante estadounidense, Becky G, derrocha belleza y sensualidad, uno de los tantos motivos por las que más de 13 millones de usuarios la siguen por Instagram y son quienes le hacen comentarios de elogios. Y esta vez no fue la excepción, pues la reciente instantánea que publicó ha sumado está cerca de sumar el millón de 'me gusta', además de más de 4 mil de comentarios.

Precisamente estos mensajes de parte de sus seguidores hacen referencia al busto, ya que creen que la cantante de 21 años se ve bastante distinta a sus fotos antiguas.

"¿Becky se opero las bubis? O algo se hizo por que esta mas hermosa que nunca", " Muy linda y creo que ya se operó los pechos que dichosa", "hay Dios mío, esa camisa le queda bien linda", fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que el videoclip de "Bubalu", donde canta al lado de Anuel AA y Prince Royce ya supera los 50 millones de reproducciones en Youtube.