María Pía Copello recibe fuertes críticas tras defender a Austin Palao [FOTOS]

María Pía Copello lució su figura de infarto en su reciente publicación de Instagram; no obstante, no todos fueron halagos los que recibió la conductora de 'Esto es Guerra' y un usuarios le recordaron que no debería opinar de forma ligera en las cosas que suceden entre una pareja, esto con alusión a defensa de Austin Palao de la modelo Luciana Fuster.

"Tierra, trágame y déjame en la playa ¡Que empiece el verano ya!", fue el epígrafe que María Pía Copello utilizó para la fotografía que le ha generado cientos de comentarios en su perfil autorizado de Instagram.

El hecho que María Pía Copello se haya pronunciado sobre el caso de Austin Palao y la modelo Luciana Fuster, diversos usuarios de Instagram aprovecharon su reciente difusión en al red social en mención para expresarle su malestar sobre su defensa obvia por el participante de 'Esto es Guerra'.

"María Pía me caes bien, pero si no estas segura de algo mejor ni opines... Un hombre o mujer puede tener diferentes caras en cada ocasión, y si digamos salen pruebas después que vas a hacer? No sé, sólo pregunto, sales en la tele. Hay que tener cuidado, aveces la vida te da sorpresas", "Ay Pía, es en serio, no pongas la manos al fuego por nadie...Con esto no estoy aceptando lo que se habla de Austin....pero uno nunca sabe lo de nadie, solo ellos dos lo saben.El tiempo lo dirá, bendiciones para todos", se leen algunos de los comentarios de los usuarios que vieron el programa 'Esto es Guerra', donde María Pía Copello respaldó a Austin Palao.

Como si eso fuera todo, María Pía Copello también fue acusada de sobrada y una usuaria le trajo a colación un episodio que protagonizó en el un conocido centro comercial de Santa Anita.

"Él domingo mis pequeños te estaban esperando con ansias en el Mall de Santa Anita, después de esperar tanto, pasaste tan rápido y no volteaste a saludar. Estaban paraditos, solo querían decirte que eran retadores, Rodrigo, Mariano y Felipe se quedaron tristes", escribió una madre de familia. ¿La conductora de 'Esto es Guerra' tiene aires de diva?

Diversas acusaciones contra Ana María Pía que no la dejan bien en redes sociales, más aun por el hecho de opinar de forma ligera sobre un asunto de pareja y defender 'una supuesta verdad' que solo saben los involucrados, según algunos usuarios de Instagram.

