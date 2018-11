Nicola Porcella reacciona así por el ampay de Angie Arizaga con primo de Yaco Eskenazi

Nicola Porcella y Angie Arizaga pusieron punto final a su historia de amor hace algunos meses. Pese a que muchos de sus seguidores sueñan con que los chicos reality retomen su romance, los participantes de ‘Esto es Guerra’ han demostrado que ya se olvidaron uno del otro.

Luego de que Nicola Porcella fuera captado caminando de la mano con una joven, Angie Arizaga también se expuso en una discoteca de Barranco y terminó siendo grabada mientras se besaba apasionadamente con un joven.

Tras la difusión en Instagram y en ‘Válgame Dios’ de las comprometedoras imágenes que muestran a Angie Arizaga besando a Benny Campos, primo de Yaco Eskenazi; muchas personas reaccionaron al ampay, entre ellos el popular ‘Zorro Zupe’.

Ricardo Zúñiga, mejor conocido como ‘Zorro Zupe’, dio a conocer la reacción de Nicola Porcella al mirar el ampay de la mujer con la que tenía planes de formar una familia.

Según el amigo de Nicola Porcella, el capitán de los ‘Guerreros’ lamenta lo que está pasando con ella. “Lamenta que Angie se vea envuelta en algo así, porque no le suma y ahora ella es la tercera (en una relación). No creo que sea víctima de nada. Nicola está en otra, al igual que ella”, expresó Zupe.

Al ser consultado si Angie Arizaga se dejó ver públicamente para sacar celos a Nicola Porcella, el polémico personaje manifestó: “Ella quiso hacer todo lo que pasó, pero no midió las consecuencias. No es ninguna tonta”.

Angie Arizaga habla de su ‘ampay’

Por otro lado, Angie Arizaga rompió su silencio tras el ampay en el que se le ve besando a Benny Campos, quien es padre de tres pequeños y al parecer estaría casado. Frente a cámaras, la modelo no quiso ahondar en el tema.

"Hablar del tema es agrandar todo. Si hay algo que aprendí es que debo tener mi vida en privado... siempre habrán comentarios malintencionados, pero la gente que me conoce sabe cómo soy y no voy hablar más", expresó Angie ante las cámaras de 'América Espectáculos'. “Estoy tranquila. De mi vida privada quiero mantener algo en reservar", agregó la popular 'Negrita'.

Arizaga no descartó que más adelante pueda dar detalles de su vida sentimental. "Lo que sí me gustaría mostrar es mi trabajo, lo que voy haciendo día a día porque me esfuerzo un montón. Estoy en 'Esto es Guerra', en 'La Previa', grabando 'Los Vilchez' y estoy con mi gimnasio. Mi vida privada la quiero reservar y cuando tenga ganas de hablar, lo voy hacer y mientras tanto ahora estoy tranquila", indicó la expareja de Nicola Porcella.