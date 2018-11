EXO se renueva con "Tempo", ya supera 5 millones de visitas en YouTube [VIDEO]

EXO muestra un nuevo estilo con “Tempo”. La agrupación de Kpop sorprende a sus fieles seguidoras lanzando el videoclip oficial y promocional de su quinto álbum “Don’t Mess Up My Tempo”. En YouTube viene causando gran furor al superar los 4 millones de visualizaciones en cuatro horas de haber sido estrenado.

Tal y como se había adelantado hace un par de días, los nueve miembros de EXO hicieron su ansiado comeback, incluyendo a Lay.

Este nuevo estilo del grupo de Kpop realza la madurez de los cantantes y bailarines. Sobre las letras de ‘Tempo’, trata a cerca de “querer seguir nuestro propio camino”.La reacción de las EXO-L ha sido la esperada, en Perú y otros países latinoamericanos volvieron a sus ídolos en tendencia bajo los hashtags #EXO_DontMessUpMyTempo y #EXO_TEMPO



MV EXO TEMPO

PRESENTACIÓN EN VIVO DE EXO CON "TEMPO" [LIVE]

LETRAS DE EXO - TEMPO EN ESPAÑOL



No lo puedo creer

He estado esperando por este sentimiento

Quiero ser el único que la oiga, ella es mi melodía

Todo el día, sigue y sigue y oh

Así ella no se irá, la quiero a mi lado

No arruines mi ritmo

Escucha, esto será suficiente

Dije que no arruines mi ritmo

Este beat le robará el corazón

Es único en su clase

Al ritmo del 1, 2, 3

No arruines mi ritmo No puedo detener esta atracción...

