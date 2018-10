Catherine Siachoque: “Tuve que superar el pánico para volver a ser doña Hilda”

¿Cómo ha sido volver a interpretar a Hilda Santana?

Primero he tenido que superar el susto tan grande de retomar un proyecto que fue tan exitoso, que volvía después de una pausa tan larga de 12 años y cuya protagonista principal ya estaba muerta. Era arrancar este barco solamente con el personaje de Albeiro (Fabián Ríos) y el de Hilda, que eran los únicos que nos conectaban a la anterior historia (Sin senos no hay paraíso)... Particularmente tenía que superar el pánico que tenía porque me preguntaba ¿esto va a funcionar, Dios mío? Pensaba que la gente no se iba a pegar y resulta que ha sido una locura. La serie ha tenido más éxito que la anterior, es un fenómeno porque ha llegado a tener niveles de audiencia que sobrepasa lo normal.

¿Cuál ha sido el mayor reto que te ha demandado?

Es un reto interpretar a una mujer mayor que yo, tan distinta, que hace cosas que yo no haría y sobre todo frente a un público que ama verme de villana acabando con todo el mundo y siempre vestida de manera fabulosa. Pero me encanta este personaje diferente y con tanta carga dramática.

¿Doña Hilda te ha dado alguna enseñanza?

Mira, el personaje muestra un poco en qué no debemos caer. El gran error de doña Hilda parte del amor. Ella no lo hace por mala, pero uno no puede creer al cien por ciento en todo el mundo. Yo no tengo hijos, pero quien los tiene debe estar siempre atento a sus pasos y a lo que cuentan. Ella creía en todo lo que le decían los niños y eso terminó mal. Por otro lado, doña Hilda me ha regalado la posibilidad de salir sin maquillaje, me hace ver más vieja y más fea de lo que soy y eso es un poco deshacerse del ego.

¿Cómo es Catherine sin la carga de un personaje?

Soy de buen genio, es muy raro que me ponga de mal genio, casi siempre me río, pongo música en el camerino, en el carro, en la casa y canto, aunque lo hago horrible. Y cuando estoy gorda, porque no siempre uno se ve como en las fotos, pego una foto mía en la nevera junto a la de una modelo y cuando voy a abrirla veo mi foto. Es mi forma de autocontrolarme.

Llevas más de 20 años como actriz, ¿qué recuerdo tienes de tus inicios?

Nunca pensé que iba a terminar con una carrera de actriz. Convencí a mi papá para poder hacer dos añitos de baile y con la promesa de que de ahí estudiaría en la universidad y me quedé en el medio. De vez en cuando mi padre me echa en cara a manera de broma ‘¿no que eran solo dos años?’... Cuando uno hace las cosas con el alma se le van abriendo las puertas y lo va llevando por donde le toca. Definitivamente la medicina no era lo mío.

No es fácil mantenerse en el mercado, ¿cómo te sientes en este momento?

Lo único que hace que uno se pueda mantener en esta carrera es cultivándose y ser consecuente con el mercado. Yo empecé de 20 años, pero no puedo pretender hacer papeles para esa edad. Tengo que ir asumiendo lo que va llegando, aceptando papeles acordes conmigo, dejándome dirigir. Las generaciones nuevas vienen más bellos y son talentosos, así que hay que estar a la altura. La industria también está cambiando, todo se está yendo a las plataformas, ya no hay novelas larguísimas, todo es más rápido y la actuación es también más natural. Hay que refrescarse siempre, estudiar y estar en la jugada. ❧

