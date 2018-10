Gisela se pronuncia tras la salida del aire de El artista del año

A través de su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel compartió un video en el que ofreció las explicaciones referentes a la salida del aire de su programa. La rubia conductora, quien apenas pudo presentar el saludo inicial al aire y anunciar algunas de las sorpresas que presentaría en esa gala, mandó a un corte comercial y tras una larga tanda de publicidad no retornó a la pantalla y en su lugar América TV transmitió Mujeres sin filtro.

"Nos dijeron que desde el lugar en el que estábamos saliendo no había sonido, pero la semana pasada salimos desde el mismo lugar y si había sonido entonces, algo pasó con el sonido, y si eso fue para que estén sintonizando otro canal, bendito sea Dios. Espero que la hayan pasado bien", dice la conductora en su transmisión en vivo que luego decidió borrar de la red social.

"Si lo que sucedió con el reality fue para que otros tengan una súper audiencia, pues que bueno, ¡qué bueno! porque todos esos que están en otros canales son mis amigos, entonces, ¡qué bueno!", continuó la conductora para luego referirse a su estado anímico. "Estuve apenada y lo estoy todavía pero... me había puesto un vestido lindo y más que eso, tenía ganas de presentar ese programa y de que lo puedan ver pero, por algo será".

De otro lado, antes de borrar dicha transmisión, Gisela llegó a interactuar con sus seguidores, pues algunos de ellos le dejaron saber que el sonido del programa se pudo escuchar con normalidad, a lo que ella respondió: "Sé que el público si nos llego a escuchar pero lo que sucedió en nuestro set es que no se escuchó y al no escucharse, no sabíamos cómo estaban ustedes, ese era el problema. Fue todo un rollo".

Luego de eliminar el video, Gisela decidió compartir un pensamiento en la red social. "Tú decides... no es lo que sucede hoy, es cómo lo enfretas. Tu fe lo puede todo". En tanto, el canal compartió en su cuenta de Facebook un escueto comunicado: El programa El artista del año tuvo que ser levantado del aire la noche de hoy por problemas técnicos. Le pedimos mil disculpas a nuestro público y mil gracias por la comprensión".