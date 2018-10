Anitta y Greeicy Rendón son viral en YouTube por excesivo contacto físico en videoclip

Es viral en YouTube. Las reggaetoneros Anitta y Greeicy Rendón unieron sus voces para lanzar el tema 'Jacuzzi', cuyo videoclip se ha convertido en todo un éxito por la coquetería entre las talentosas cantantes de nacionalidad brasileña y colombiana.

Según se pudo ver en este material audiovisual, Anitta y Greeicy Rendón bailaron al ritmo de su nueva canción, pero su excesivo contacto físico ha generado diversos comentarios entre sus miles de seguidores en el mundo.

"El video es sensual y hacen buena química", "muy sensuales las dos, magnífico trabajo", "me puso a dudar sobre mi sexualidad", "alguien más tiene la sensación de que no están hablando de ningún hombre, sino que de algo que pasó entre ellas dos" y "sinceramente me quedé embobada mirándolas", se pudo leer en la sección comentarios de la plataforma YouTube.

'Jacuzzi' de Anitta y Greeicy Rendón fue producido por Mario Cáceres, Francisco Javier Santofimio y Reggi ‘el Auténtico’. Días antes, Greeicy Rendón conmocionó sus redes sociales con una foto que mostraba una de las escenas del video grabado en Brasil y dirigido por el João Papa.

"Gracias Anitta por permitirme cantar esta canción con vos. Gracias @caceresmusica @franksantofimio@reggiautentico @dejota2021 por esta canción tan sabrosa y por trabajar con tanto amor", expresó Greeicy Rendón en Instagram.

Anitta no se quedó atrás y también hizo una publicación en Instagram sobre su nueva single: "Jacuzzi con mi amiga Greeicy y con la lírica de Mario Cáceres".

Cabe mencionar que próximamente, Greeicy Rendón retomará su gira ‘Amantes Tour’ junto a Mike Bahía. Además, la cantante colombiana continuará realizando su tour promocional por Latinoamérica y España con importantes presentaciones musicales.

Mira 'Jacuzzi' de Anitta y Greeicy Rendón